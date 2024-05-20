ЗМІ пишуть, що вдалося виявити уламки гелікоптера президента Раїсі. За їхньою інформацією, він згорів повністю.
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Туреччина відправляла дрон
На місце падіння гелікоптера відправили дрон із функцією нічного бачення. Він виявив джерело тепла. Ймовірно, саме там і були уламки гелікоптера. Інформацію передали владі Ірану.
Гелікоптер згорів під час жорсткої посадки.
Пасажири не вижили
ЗМІ також пишуть, що немає жодної інформації про те, що пасажири могли вижити.
Іранський Червоний Півмісяць також не виявив ознак того, що після катастрофи гелікоптера хтось вижив
Водночас офіційного підтвердження смерті президента Ірану немає. На місці падіння гелікоптера тривають пошуково-рятувальні роботи.
Виявили гелікоптер Раїсі: дивіться відео
Пасажирами вертольота були президент Ірану Ебрахім Раїсі, міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та аятола провінції Тебріз Алі Хашим.
Президент Ірану міг загинути
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня потрапив в авіакатастрофу на північному заході країни. Журналісти Associated Press розповіли, що Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня зранку, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Ця дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Арас. Примітно, що іранського лідера перевозив російський вертоліт Мі-171.
- Як повідомляє Reuters, в аварію потрапив один із трьох гелікоптерів у кортежі Раїсі. Агентство Tasnim зазначає, що один із наближених президента Ірану вийшов на зв'язок через супутниковий зв'язок.
- Наразі проводиться великомасштабна пошукова операція за участю рятувальників Червоного Півмісяця, військовослужбовців та поліцейських.