СМИ пишут, что удалось обнаружить обломки вертолета президента Раиси. По их информации, он сгорел полностью.
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Турция отправляла дрон
На место падения вертолета отправили дрон с функцией ночного видения. Он обнаружил источник тепла. Вероятно, именно там и были обломки вертолета. Информацию передали властям Ирана.
Вертолет сгорел во время жесткой посадки.
Пассажиры не выжили
СМИ также пишут, что нет никакой информации о том, что пассажиры могли выжить.
Иранский Красный Полумесяц также не обнаружил признаков того, что после катастрофы вертолета кто-то выжил
В то же время официального подтверждения смерти президента Ирана нет. На месте падения вертолета продолжаются поисково-спасательные работы.
Обнаружили вертолет Раиси: смотрите видео
Пассажирами вертолета были президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.
Президент Ирана мог погибнуть
- Президент Ирана Ибрагим Раиси 19 мая попал в авиакатастрофу на северо-западе страны. Журналисты Associated Press рассказали, что Раиси находился в Азербайджане 19 мая утром, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Эта дамба является третьей, которую обе страны построили на реке Арас. Примечательно, что иранского лидера перевозил российский вертолет Ми-171.
- Как сообщает Reuters, в аварию попал один из трех вертолетов в кортеже Раиси. Агентство Tasnim отмечает, что один из приближенных президента Ирана вышел на связь через спутниковую связь.
- Сейчас проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских.