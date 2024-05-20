СМИ пишут, что удалось обнаружить обломки вертолета президента Раиси. По их информации, он сгорел полностью.

Смотрите также Вертолет с президентом Ирана попал в аварию: автор The Atlantic заявил о смерти Раиси

Турция отправляла дрон

На место падения вертолета отправили дрон с функцией ночного видения. Он обнаружил источник тепла. Вероятно, именно там и были обломки вертолета. Информацию передали властям Ирана.

Вертолет сгорел во время жесткой посадки.

Пассажиры не выжили

СМИ также пишут, что нет никакой информации о том, что пассажиры могли выжить.

Иранский Красный Полумесяц также не обнаружил признаков того, что после катастрофы вертолета кто-то выжил

В то же время официального подтверждения смерти президента Ирана нет. На месте падения вертолета продолжаются поисково-спасательные работы.

Обнаружили вертолет Раиси: смотрите видео

Пассажирами вертолета были президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Президент Ирана мог погибнуть