Сейчас официальной информации о состоянии президента Ирана нет, поэтому такие громкие заявления Азизи могут быть только слухами. Кроме того, ранее в сети публиковали дезинформацию об авиакатастрофе, поэтому подобные сообщения требуют анализа.
Все об аварии Поиски продолжаются, привлечены все силы страны: что известно об авиакатастрофе с президентом Ирана
Историк заявил о смерти Раиси, однако подтвердить не смог
Старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азизи в статье для американского издания The Atlantic заявил, что президент Ирана якобы погиб во время авиакатастрофы. Такое громкое заявление историк сделал, ссылаясь на собственные источники.
Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса,
– написал Азизи.
Однако историк и политолог отметил, что не смог подтвердить факт смерти президента Ирана. Азизи в статье добавил, что в случае гибели Раиси в Иране начнется ожесточенная борьба за власть.
Стоит отметить, что сейчас такие заявления больше похожи на слухи, ведь официальных подтверждений гибели Раиси нет. Спасательно-поисковая операция продолжается, однако она осложняется погодными условиями в горах.
В горах продолжают искать вертолет, на борту которого был президент Ирана: смотрите видео
Вертолет президента Ирана попал в авиакатастрофу
- 19 мая вертолет Ми-171, на борту которого был президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир-Абдоллахиан, попал в авиакатастрофу. В иранских СМИ писали, что вертолет якобы приземлился в горной местности неподалеку от ирано-азербайджанской границы, однако его поиски осложняются плохими погодными условиями – густым туманом.
- Что произошло с бортом, доподлинно неизвестно. В СМИ писали, что кортеж из 3 вертолетов возвращался из Азербайджана. Там Раиси имел встречу с Ильхамом Алиевым, вместе с которым открыл дамбу на реке Арас.
- В каком состоянии Раиси – также неизвестно. Сначала гостелевидение Ирана заявило, что жизни лидера якобы ничего не угрожает и он уже находится в автомобиле и продолжает движение, однако впоследствии эти заявления опровергли. В то же время в Reuters заявили, что жизнь президента Ирана под угрозой, а информация, которая поступает с места катастрофы, "вызывает беспокойство".
- Гостелевидение Ирана заявило, что якобы удалось установить место падения вертолёта. Также в СМИ сообщили, что якобы удалось пообщаться с пассажиром вертолета и членом экипажа, однако такие заявления могут быть дезинформацией, во избежание хаоса в стране.