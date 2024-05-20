Наразі офіційної інформації про стан президента Ірану немає, тому такі гучні заяви Азізі можуть бути лише чуткам. Окрім того, раніше у мережі публікували дезінформацію щодо авіакатастрофи, тому подібні повідомлення потребують аналізу.
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Історик заявив про смерть Раїсі, однак підтвердити не зміг
Старший викладач історії та політології в Університеті Клемсона Араш Азізі у статті для американського видання The Atlantic заявив, що президент Ірану нібито загинув під час авіакатастрофи. Таку гучну заяву історик зробив, посилаючись на власні джерела.
Джерело в Тегерані, близьке до президента, повідомило мене, що смерть Раїсі підтверджена, і що влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу,
– написав Азізі.
Проте історик та політолог наголосив, що не зміг підтвердити факт смерті президента Ірану. Азізі у статті додав, що у разі загибелі Раїсі в Ірані почнеться запекла боротьба за владу.
Варто наголосити, що наразі такі заяви більше подібні на чутки, адже офіційних підтверджень гибелі Раїсі немає. Рятувально-пошукова операція триває, однак вона ускладнюється погодними умовами у горах.
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Вертоліт президента Ірану потрапив в авіакатастрофу
- 19 травня вертоліт Мі-171, на борту якого був президент Ірану Ібрагім Раїсі та очільник МЗС Хосейн Амір-Абдоллахіан, потрапив в авіакатастрофу. В іранських ЗМІ писали, що вертоліт буцімто приземлився у гірській місцевості неподалік від ірано-азербайджанського кордону, однак його пошуки ускладнюються поганими погодними умовами – густим туманом.
- Що сталося з бортом, достеменно невідомо. У ЗМІ писали, що кортеж з 3 гелікоптерів повертався з Азербайджану. Там Раїсі мав зустріч з Ільхамом Алієвим, разом з яким відкрив дамбу на річці Арас.
- У якому стані Раїсі – також невідомо. Спочатку держтелебачення Ірану заявило, що життю лідера буцімто нічого не загрожує і він вже перебуває в автомобілі й продовжує рух, однак згодом ці заяви спростували. Водночас у Reuters заявили, що життя президента Ірану під загрозою, а інформація, яка надходить з місця катастрофи, "викликає занепокоєння".
- Держтелебачення Ірану заявило, що буцімто вдалося встановити місце падіння вертольота. Також у ЗМІ повідомили, що буцімто вдалося поспілкуватися з пасажиром вертольота та членом екіпажу, однак такі заяви можуть бути дезінформацією, щоб уникнути хаосу в країні.