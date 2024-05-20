Наразі офіційної інформації про стан президента Ірану немає, тому такі гучні заяви Азізі можуть бути лише чуткам. Окрім того, раніше у мережі публікували дезінформацію щодо авіакатастрофи, тому подібні повідомлення потребують аналізу.

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Історик заявив про смерть Раїсі, однак підтвердити не зміг

Старший викладач історії та політології в Університеті Клемсона Араш Азізі у статті для американського видання The Atlantic заявив, що президент Ірану нібито загинув під час авіакатастрофи. Таку гучну заяву історик зробив, посилаючись на власні джерела.

Джерело в Тегерані, близьке до президента, повідомило мене, що смерть Раїсі підтверджена, і що влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу,

– написав Азізі.

Проте історик та політолог наголосив, що не зміг підтвердити факт смерті президента Ірану. Азізі у статті додав, що у разі загибелі Раїсі в Ірані почнеться запекла боротьба за владу.

Варто наголосити, що наразі такі заяви більше подібні на чутки, адже офіційних підтверджень гибелі Раїсі немає. Рятувально-пошукова операція триває, однак вона ускладнюється погодними умовами у горах.

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