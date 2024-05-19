У ЗМІ повідомляли, що вертоліт президента Ірану змушений був приземлитися через погану погоду. Наразі точно невідомо, що саме сталося з бортом, на якому перебував Раїсі.

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Рятувальники, ймовірно, знайшли місце падіння вертольота

Як пишуть у ЗМІ, рятувальникам, ймовірно, вдалося знайти місце падіння вертольота, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амір-Абдоллахіана. Ба більше, державне телебачення Ірану заявляє, що буцімто вдалося встановити контакти з одним пасажиром та одним членом екіпажу гелікоптера Мі-171.

Наразі немає жодних офіційних повідомлень про стан президента Ірану та очільника МЗС. Водночас варто наголосити, що до повідомлень державного телебачення Ірану варто ставитися скептично, адже вдень відразу після аварії вони вже повідомляли дезінформацію.

Окрім того, Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця спростовує інформацію про те, що гелікоптер, на борту якого перебував Раїсі, вдалося знайти.

Наразі у мережі поширюють кадри з повідомленням про те, що рятувальна операція та пошук гелікоптера тривають.

В Ірані тривають пошуки гелікоптера: дивіться відео

Також у мережі ширяться кадри, на яких видно десятки автомобілів поліції. Вочевидь, правоохоронці продовжують пошуки у надскладних погодних умовах.

В Ірані, ймовірно, тривають пошуки: дивіться відео

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