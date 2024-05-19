В СМИ сообщали, что вертолет президента Ирана вынужден был приземлиться из-за плохой погоды. Пока точно неизвестно, что именно произошло с бортом, на котором находился Раиси.
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Спасатели, вероятно, нашли место падения вертолета
Как пишут в СМИ, спасателям, вероятно, удалось найти место падения вертолета, который перевозил президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амир-Абдоллахиана. Более того, государственное телевидение Ирана заявляет, что якобы удалось установить контакты с одним пассажиром и одним членом экипажа вертолета Ми-171.
Пока нет никаких официальных сообщений о состоянии президента Ирана и главы МИД. В то же время стоит отметить, что к сообщениям государственного телевидения Ирана стоит относиться скептически, ведь днем сразу после аварии они уже сообщали дезинформацию.
Кроме того, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца опровергает информацию о том, что вертолет, на борту которого находился Раиси, удалось найти.
Сейчас в сети распространяют кадры с сообщением о том, что спасательная операция и поиск вертолета продолжаются.
В Иране продолжаются поиски вертолета: смотрите видео
Также в сети распространяются кадры, на которых видно десятки автомобилей полиции. Очевидно, правоохранители продолжают поиски в сверхсложных погодных условиях.
В Иране, вероятно, продолжаются поиски: смотрите видео
Президент Ирана попал в авиакатастрофу: что известно
- Днем 19 мая появились сообщения о том, что вертолет, на борту которого был президент Ирана Ибрагим Раиси, попал в авиакатастрофу. Сначала гостелевидение страны сообщило, что жизни президента якобы ничего не угрожает и он уже находится в автомобиле и продолжает движение, однако впоследствии эти заявления опровергли.
- Как сообщают СМИ Ирана, вертолет приземлился в горной местности неподалеку от ирано-азербайджанской границы. Поиски осложняются густым туманом.
- Известно, что президент Ирана возвращался из провинции Восточный Азербайджан, на границе с Азербайджаном, где он с Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс. Что на самом деле произошло с вертолетом, на борту которого был Раиси, доподлинно неизвестно.