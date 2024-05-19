По предварительным данным, спасателям удалось определить точное место падения вертолета, на котором летел Ибрагим Раиси. Что известно об авиакатастрофе с иранским президентом – читайте в материале 24 Канала.

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Раиси летел из Азербайджана на вертолете

Журналисты Associated Press рассказали, что Раиси находился в Азербайджане 19 мая утром, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Эта дамба является третьей, которую обе страны построили на реке Арас. Примечательно, что иранского лидера перевозил российский вертолет Ми-171.

Согласно некоторым обнародованным данным, авиакатастрофа случилась в районе азербайджанского города Джульфа, связь с иранским лидером полностью исчезла. Кроме того, иранские государственные СМИ также сообщили, что причиной катастрофы стала плохая погода.

Как сообщает Reuters, в аварию попал один из трех вертолетов в кортеже Раиси. Агентство Tasnim отмечает, что один из приближенных президента Ирана вышел на связь через спутниковую связь.

Кроме Раиси, в вертолете находились еще несколько официальных лиц. В частности, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азарбайджан Малек Рахмати, глава пятничной молитвы в Тебризе Ходжатолеслам аль-Хашем и ряд других лиц

Между тем агентство IRNA пишет, что вертолет со спасателями из-за тумана не смог приземлиться в районе аварии.

Глава МВД Ирана Вахиди подтвердил национальному телевидению, что один из вертолетов президентского конвоя "жестко приземлился". Он добавил, что "из-за тумана и плохой погоды может потребоваться время, чтобы добраться до места происшествия".

Спасатели пытаются найти вертолет Раиси

Сейчас проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских.

Местные СМИ также писали, что спасательные группы направляются из столицы Тегерана и соседних провинций в районы вблизи места аварии президентского вертолета.

Кадры вероятной поисковой операции: смотрите видео

Полуофициальное иранское агентство Tasnim отметило, что начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери приказал КСИР, армии и правоохранительным органам, привлечь "все ресурсы, оборудования и возможности" для поисково-спасательных работ в связи с "крушением вертолета президента Раиси и его пассажиров".

Спасатели разыскивают Раиси: смотрите видео

В то же время, по данным Reuters, председатель Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил, что 40 групп быстрого реагирования проводят поисковые работы в районе, где произошла авария вертолета. Он также добавил, что погодные условия крайне неблагоприятные, а местность сложная для навигации.

Продолжаются поиски президента Ирана: смотрите видео

Также в сети распространяются кадры, на которых видно десятки автомобилей полиции. Очевидно, правоохранители продолжают поиски в сверхсложных погодных условиях.

Уже вечером 19 мая Tasnim пишет, что якобы найдено место падения вертолета президента Ирана Раиси. Вертолет якобы сел в районе села Узы и туда направлены спасатели. Более того, государственное телевидение Ирана заявляет, что якобы удалось установить контакты с одним пассажиром и одним членом экипажа вертолета Ми-171.

В Иране продолжаются поиски вертолета: смотрите видео

В ЕС высказались относительно авиакатастрофы с Раиси

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что еврочиновники "пристально следят" за новостями о "жесткой посадке" вертолета с топ-чиновниками Ирана.

Вместе со странами-членами ЕС и партнерами мы внимательно следим за ситуацией,

– говорится в заметке.

Стоит отметить, что, прервав выпуск новостей, иранское государственное телевидение транслировало молитвы за Раиси, происходящие по всей стране, а также прямую трансляцию спасательной операции.

"Если народ Ирана не будет волноваться, сбоев в жизни страны не будет", – сказал в заявлении верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи.

Спасатели направляются из Тегерана на поиски президента Раиси / Видео с аккаунта @PressTV в соцсети Х

Что надо знать об Ибрагиме Раиси

Журналисты The Guardian рассказали, что президент Ирана Эбрагим Раиси, пропавший без вести в горах Ирана после аварии вертолета у границы с Азербайджаном, является сторонником жесткой линии, который в течение последних нескольких лет сыграл важную роль в направлении Ирана обратно к более бескомпромиссным убеждениям революционных основателей Исламской Республики.

Будучи сторонником глубоко консервативных ценностей на внутреннем фронте, с точки зрения внешней политики, Раиси также занимал все более агрессивную позицию, и именно под его руководством Тегеран решил нанести свой недавний беспрецедентный ракетный удар и удар беспилотников по Израилю, втянув обе страны в прямой и открытый конфликт.

В то время как он был избран президентом в июне 2021 года, представляя себя как "лучший человек для борьбы с коррупцией и экономическими проблемами Ирана", Раиси долгое время занимал важные должности в Иране, включая вероятную ключевую роль в так называемом Комитете смерти, ответственном за казнь тысяч заключенных в 1980-х. За это Раиси находится под американскими санкциями.

Раиси в возрасте 25 лет уже работал заместителем прокурора Тегерана. Он также был назначен Генеральным прокурором Ирана в 2014 году. В 2017 году Раиси неожиданно выдвинул свою кандидатуру на пост президента и занял второе место на выборах.

Тем временем журналисты BBC пишут, что ранее Раиси возглавлял судебную систему страны. Он также считается протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и некоторые аналитики предполагают, что он мог заменить 85-летнего лидера после его смерти или отставки с этой должности.

В случае смерти Раиси следующим кандидатом на пост президента станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после получения согласия верховного лидера страны Али Хаменеи. Тогда новый президент должен быть избран через пятьдесят дней.