Днем 19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрагима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны. Спасатели до сих пор не могут добраться до вертолета. Заметим, что полуофициальные информационные агентства по-разному объясняли то, что происходит.

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На борту очевидно находились и другие официальные лица

Иранское государственное информагентство IRNA пишет, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета, в котором находился президент Ибрагим Раиси, а также министр иностранных дел страны Хоссейн Амир-Абдуллахиан и другие.

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия дамбы на границе Ирана с Азербайджаном, когда его вертолет потерпел крушение при посадке в воскресенье в регионе Варзакан. На борту вертолета также находились министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан, губернатор провинции Восточный Азарбайджан Малек Рахмати, глава пятничной молитвы в Тебризе Ходжатолеслам аль-Хашем и ряд других лиц,

– утверждает издание.

В то же время корреспондент IRNA сообщает, что в район катастрофы направлены спасательные бригады, поисковые работы продолжаются. Отмечается, что поиски затрудняют туманная погода и "непроходимость" окружающей местности.

Что сейчас известно об этой авиакатастрофе