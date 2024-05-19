Вдень 19 травня вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, зазнав аварії на північному заході країни. Рятувальники й досі не можуть дістатися до гелікоптера. Зауважимо, що напівофіційні інформаційні агентства по-різному пояснювали те, що відбувається.
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На борту вочевидь перебували й інші офіційні особи
Іранське державне інформагентство IRNA пише, що наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці аварії гелікоптера, у якому перебував президент Ібрагім Раїсі, а також міністр закордонних справ країни Хоссейн Амір-Абдуллахіан та інші.
Президент Раїсі повертався з церемонії відкриття дамби на кордоні Ірану з Азербайджаном, коли його вертоліт зазнав аварії при посадці в неділю в регіоні Варзакан. На борту гелікоптера також перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азарбайджан Малек Рахматі, очільник п'ятничної молитви в Тебрізі Ходжатолеслам аль-Хашем та низка інших осіб,
– стверджує видання.
Водночас кореспондент IRNA повідомляє, що в район катастрофи направлені рятувальні бригади, пошукові роботи тривають. Зазначається, що пошуки ускладнюють туманна погода та "непрохідність" навколишньої місцевості.
Що наразі відомо про цю авіакатастрофу
- Як пишуть у ЗМІ, рятувальникам, ймовірно, вдалося знайти місце падіння вертольота, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амір-Абдоллахіана. Ба більше, державне телебачення Ірану заявляє, що буцімто вдалося встановити контакти з одним пасажиром та одним членом екіпажу гелікоптера Мі-171.
- Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника пише, що внаслідок аварійної посадки вертольота президента Ірану Ібрагіма Раїсі його життя перебуває "під загрозою".
- Згідно з деякими оприлюдненими даними, це трапилося в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.
- Наразі немає жодних офіційних повідомлень про стан президента Ірану та очільника МЗС. Водночас варто наголосити, що до повідомлень державного телебачення Ірану варто ставитися скептично, адже вдень відразу після аварії вони вже повідомляли дезінформацію.