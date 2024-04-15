В субботу, 13 апреля, мы практически в режиме онлайн могли наблюдать, как в небе на Ближнем Востоке, а также в космосе, горит более миллиарда долларов.

Иран провел свою заранее анонсированную акцию возмездия Израилю за ликвидацию топ-генералов Аль-Кудс, части КСИР (Корпуса Стражей Исламской Революции – элитного иранского военно-политического подразделения). Именно они отвечали за иранскую прокси-сеть на Ближнем Востоке. Генерал Мохаммед Реза Захеди и его заместители были ликвидированы в здании, которое Иран назвал дипломатическим и которое непосредственно граничило с домом иранского посольства в Дамаске. Исламисты были расстроены и возмущены атакой и пообещали решительный ответ, который и осуществили.

Но что это был за удар возмездия, как на него отреагировали в Израиле и на Западе и стоит ли ждать ответа Тель-Авива в ближайшее время – рассказывает 24 Канал.

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Атака Ирана на Израиль 16 апреля: что это было и как ее следует воспринимать

В истории самого Ирана атаки на дипломатические миссии не являются чем-то новым. Можно вспомнить и резню в российском посольстве 1829 года, когда среди других был замучен посол Александр Грибоедов (более известный как литератор).



А также захват американской дипломатической миссии 1979 года или даже относительно свежую атаку на посольство Саудовской Аравии в 2016 году.

Ответом стала атака 13 апреля. При этом Тегеран сообщил о ней своим союзникам за 72 часа, а это означает, что тогда же о ней стало известно Израилю и его главному партнеру и союзнику – США. Это дало время приготовиться и минимизировать потери.

Тегеран запустил более 170 беспилотников, около 120 баллистических ракет и около 30 крылатых ракет.

Абсолютное большинство из них были перехвачены, в частности баллистические ракеты исламистов были сбиты еще в стратосфере.

Сбивать дроны и ракеты Израилю активно помогали военные США, Иордании.



Как работает израильская система ПВО / инфографика Alma

Также арабские государства региона позволили системам ПВО Израиля работать над их территорией. Оказалось, что стране НАТО (то есть США) можно сбивать вражеские ракеты, это некий привет Румынии и Польше.

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Разрушений и пострадавших избежать не удалось, но масштабы минимальны, их никак не сравнить с тем, к чему приводят регулярные российские бомбардировки Украины.

Обратите внимание! Генерал запаса ЦАХАЛ Рам Аминах оценил совокупную работу ПВО в 1 – 1,3 миллиарда долларов, а стоимость "перехваченного железа" – в 10%. Сейчас известно об одной тяжело раненной девочке и 30 других пострадавших.

При этом Иран поспешил заявить, что "все цели спецоперации выполнены" (и даже почему-то показал в качестве доказательства видео пожаров в Чили), поэтому продолжать "эскалацию" особого смысла нет.

В Израиле похвалили себя за отражение мощной атаки и оставили за собой право на ответ (частично этот ответ уже состоялся – пострадали иранские прокси в Ливане и их объекты). При этом мировые СМИ распространили сообщение, якобы США убедили Тель-Авив отказаться от дальнейших действий, то есть языком Джейка Салливана – "не эскалировать".

Таким образом, мы увидели масштабированный косплей на события 4-летней давности, когда США по приказу Трампа и с помощью MQ-9 Reaper уничтожили главу Аль-Кудс Касема Сулеймани (чем очень шокировали Путина).

Тогда Иран пообещал "страшную кару" США, но также предупредил о ней заранее и поэтому обстрел американских военных баз не нанес существенного вреда Америке.

Зато сами иранцы так испугались собственной смелости, что сбили украинский гражданский самолет, который почему-то приняли за F-35. Так же, кстати, поступил и Байден уже в 2024 году, когда обещанный им страшный удар в ответ на регулярные атаки иранских прокси на американские военные базы в Иордании и других странах Ближнего Востока, оказался обстрелом позиций местных шиитских полицейских.

Чего ожидать дальше от Израиля: будет ли мощный ответ по Ирану

Логика подсказывает, что продолжения "атаки на миллиард" не будет.

Иран поиграл мышцами и убедил себя, что сохранил лицо. США увидели, что их архитектура безопасности на Ближнем Востоке худо-бедно, но работает. Иордания, Египет, Саудовская Аравия и даже Ирак доказали, что им понятнее США и Израиль, чем фанатики из Тегерана.

Но относительно Израиля – есть определенные предостережения. Хотя Иран в реальности является государством-террористом (по крайней мере в Украине с этим согласятся), но атака на дипломатические учреждения – это красная линия.



Можно спорить, распространяется ли Венская конвенция на здание, которое Иран называет резиденцией посла, но Израиль точно ступил на очень тонкий лед. Причин у этого сразу как много, так и мало.

Длинное объяснение сейчас можно описать следующим образом.

Израиль пережил 7 октября 2023 года одну из самых страшных страниц в своей истории, когда в результате массированных ракетных обстрелов и атак палестинских боевиков ХАМАС и их союзников было убито более 1200 человек, а 250, включая маленьких детей, были взяты в заложники.

В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа, с целью уничтожения ХАМАС, "Исламского джихада" и других террористических организаций палестинцев. Боевые действия в каменных джунглях привели к значительному количеству жертв, в частности, среди гражданских.

В этом виноваты обе стороны конфликта. Первые фактически прикрывались гражданскими, вторые – особо не обращали внимания на коллатеральные потери и, похоже, умышленно саботировали гуманитарные миссии в Секторе Газа.

Хотя прямых доказательств того, что за террористической атакой 7 октября стоит Иран, нет, в самом Израиле убеждены, что это является правдой, ведь Тегеран годами финансировал и вооружал ХАМАС, а также занимался подготовкой и дипломатическим прикрытием террористов (значительно больше, чем Катар, Россия или Турция).

Кроме того, Иран контролирует так называемую "Ось сопротивления" – сеть своих прокси на Ближнем Востоке, в основном шиитов, которые с началом израильской операции в Секторе Газа также активизировали попытки сделать еврейскому государству больно.



В этой ситуации Израиль решил не действовать как США (то есть реагировать на последствия проблемы), а нанести болезненный удар по ее источнику – Ирану.

Краткое объяснение – Биньямин Нетаньяху. Непопулярный израильский премьер заигрался в политику и слишком поверил в свою роль в мировой истории.

Справочно! Израильский премьер длительное время находился под следствием из-за коррупционных скандалов и избежал ответственности путем атаки на демократические институты страны (нечто похожее сейчас делает в США Дональд Трамп). В итоге Израиль попал в жестокий и длительный политический кризис, страна поляризовалась и общество переживает раскол. Нетаньяху, чтобы удержать власть, пошел на союз с радикальными правыми.



Собственно, на основании их заявлений об "окончательном решении" палестинского вопроса сейчас Международный суд ООН в Гааге рассматривает дело о геноциде палестинцев в исполнении Израиля, а сам Израиль в глазах мировых демократий становится токсичным.

Политический кризис ослабил Израиль и убедил палестинских террористов в том, что настало благоприятное время для атаки. Что и было сделано – ЦАХАЛ и многочисленные израильские разведки нападение проспали, что привело к таким многочисленным жертвам.

Вторжение палестинцев и необходимость вооруженного отпора террористам снова объединило израильское общество. Этим воспользовался Нетаньяху, для которого теперь война стала средством поддержания постоянной легитимности, ведь теперь он не "коррупционер Биби", а уважаемый военный лидер, почти как славные предшественники – героические премьеры и президенты Израиля прошлого века.

Учитывая это, для Нетаньяху выгодно, чтобы война не заканчивалась никогда, ведь это позволяет ему удерживать власть и избегать судебного преследования. Тактика Биби прекрасно работает и теперь уже его политические соперники, такие как Бени Ганц, превращаются в "ястребов" и призывают к "продолжению" войны.

Нетаньяху это не может не радовать. Ради этого политик даже рассорился со своим главным союзником США. Ссорился он не только с Блинкеном и Салливаном, но и даже президентом Байденом, а также получил целую серию резких заявлений от мировых лидеров. А теперь – и "Шахедов" и ракет от Ирана.

В этой истории показательно то, что Иран решился на прямой ответ, чего раньше не делал. До этого за аятолл всю грязную работу выполняли их прокси из "оси сопротивления", даже когда Израиль открыто бомбил Иран и его военные объекты, в частности ядерные.

Для Тегерана эта атака – совсем другой уровень эскалации и значительный риск. Ведь как бы Иран не надувал щеки, он сейчас слаб, власть аятолл в стране держится на штыках, сама страна в перманентном кризисе, а войско напоминает российскую армию накануне вторжения в Украину (то есть пафосных тик-токеров без боевого опыта, к тому же действенная верхушка этого воинства уничтожена).

Остаются ракеты – их создали немало, однако Израиль доказал, что может с ними справиться. Но вопрос, справился бы сам без помощи союзников, остается открытым, ведь 7 октября мир увидел, что израильскую ПВО вполне реально перегрузить и прорвать.

Что обострение на Ближнем Востоке означает для Украины

Да, у Тегерана есть другая ось – "ось зла", в составе России, КНДР и вероятно – Китая. В Москве преданность этому причудливому образованию уже подтвердили, когда по требованию посла Израиля отказались осудить иранские обстрелы.

Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Но я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц,

– спикер МИД России Мария Захарова в обращении к послу Израиля Симоне Гальперин объясняет отказ осудить удар своих союзников из Ирана солидарностью Израиля с Украиной, при этом традиционно для себя перекручивает все с ног на голову.

Реакция России была ожидаемой, однако субботний обстрел, похоже, не то, что хотела Москва.

Россияне планировали отвлекать внимание США и союзников на Ближний Восток, а в это время попытаться "дожать" Украину, вместо этого образовалась ситуация, когда уже самой России может понадобиться отвлечься на тот же Ближний Восток и стать чем-то большим, чем прикрытием иранских прокси в Сирии, возможно, теперь придется прикрывать сам Иран. Для чего, конечно, не имеет ресурсов и сил. И это та эскалация, что играет на стороне Украины.

К теме Решится ли Байден на прямой удар по Ирану

Субботние события снова показали, что мир легко может оказаться на грани новой страшной войны и эта угроза, похоже, провела детокс республиканцам в США (вместе с критикой от примерно всех лидеров демократического мира, которые просто умоляли Америку наконец стать сильной).

Похоже, это подействовало и в США наконец поняли, что без их помощи слабый президент Байден рискует потерять остальные полимеры и взялись что-то делать. Для Украины это "что-то" заключается в перспективе быстрого принятия многострадального пакета военной помощи. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время.