Политолог, журналист портала “Детали” Роман Янушевский рассказал 24 Каналу, что удар по Ирану повлечет ответную атаку. Между тем США ради своей выгоды давят на Израиль, чтобы тот не начинал конфликт.

Смотрите также "Проснитесь": постпред Израиля в ООН в Совбезе призвал прислушаться к словам Зеленского

Серьезная дилемма

Сейчас, по словам Янушевского, происходит обсуждение среди политического руководства и в военном командовании Израиля о том, как правильно поступить. Есть несколько мнений по этому, одна из них – нанесение довольно мягкого удара, чтобы показать, что "правила игры" не принимаются.

Сегодня командный корпус со стражами Исламской революции в Иране заявил, что теперь Иран в любой момент, когда решит, что ему в определенной степени угрожает Израиль, или что-то произошло не так, как ему понравилось, может, по его мнению, атаковать Израиль,

– отметил политолог.

В Израиле же с этим мнением смириться не готовы и ответ обязательно будет. Однако проблема в том, что если Израиль нанесет сильный удар по Ирану, соответственно, Ирану тоже нужно будет ответить.

С одной, стороны нужно иметь отвагу, чтобы принимать сложные решения. С другой стороны, эти решения должны быть взвешены. Как именно поступит руководство Израиля пока сказать не могу. Это выяснится в течение суток,

– отметил Янушевский.

Влияние США

По словам политолога, Израиль давит США. Администрация Джозефа Байдена за полгода до президентских выборов не очень хочет, чтобы возникал какой-то новый конфликт и давит на Израиль, чтобы он принял факт, что все ракеты сбиты, кроме раненой девочки никто не пострадал, больших убытков не было нанесено и считал это победой.

"Это невозможно, потому что на Ближнем Востоке нельзя "проглотить" подобные удары. Если нам сказали прямым текстом, что будут поступать с нами теперь так все время, то ответный удар неизбежен", – подчеркнул Янушевский.

Иран и Израиль: последние новости