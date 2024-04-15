Політолог, журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський розповів 24 Каналу, що удар по Ірану спричинить атаку у відповідь. Тимчасом США задля своєї вигоди тиснуть на Ізраїль, щоб той не розпочинав конфлікт.

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Серйозна дилема

Зараз, за словами Янушевського, відбувається обговорення серед політичного керівництва та у військовому командуванні Ізраїлю про те, як правильно вчинити. Є кілька думок щодо цього, одна з них – нанесення доволі м’якого удару, аби показати, що "правила гри" не приймаються.

Сьогодні командний корпус з вартовими Ісламської революції в Ірані заявив, що тепер Іран в будь-який момент, коли вирішить, що йому в певною мірою загрожує Ізраїль, чи щось відбулось не так, як йому сподобалось, може, на його думку, атакувати Ізраїль,

– зауважив політолог.

В Ізраїлі ж з цією думкою змиритись не готові й відповідь обов’язково буде. Однак проблема є в тому, що якщо Ізраїль завдасть сильного удару по Ірану, відповідно, Ірану теж потрібно буде відповісти.

З одного, боку потрібно мати відвагу, аби приймати складні рішення. З іншого боку, ці рішення повинні бути зважені. Як саме поступить керівництво Ізраїлю поки сказати не можу. Це виясниться протягом доби,

– зазначив Янушевський.

Вплив США

За словами політолога, Ізраїль тисне США. Адміністрація Джозефа Байдена за пів року до президентських виборів не дуже хоче, аби виникав якийсь новий конфлікт та тисне на Ізраїль, аби він прийняв факт, що всі ракети збиті, крім пораненої дівчинки ніхто не постраждав, великих збитків не було нанесено та вважав це перемогою.

"Це неможливо, бо на Близькому Сході не можна "проковтнути" подібні удари. Якщо нам сказали прямим текстом, що будуть поступати з нами тепер так весь час, то удар у відповідь неминучий", – підкреслив Янушевський.

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