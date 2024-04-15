Деякі країни підтверджують, що дійсно отримували повідомлення від Тегерану про підготовку до масованих ударів по Ізраїлю. Водночас у США наголошують, що відповідної інформації не отримували.

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Іран заявив, що попереджав про напад

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан заявив, що його країна попереджала інших про підготовку до нападу на Ізраїль. Він заявив, що це було зроблено в умовах безпеки регіону Близького Сходу.

Ми розглядаємо безпеку наших сусідів і регіону як безпеку Ісламської Республіки Іран,

– заявив іранський міністр.

Водночас він не став розповідати, які саме країни отримали попередження від Ірану, але наголосив, що США також були проінформовані за 72 години до масованого обстрілу.

Втім, офіційні особи Туреччини, Йорданії та Іраку підтвердили, що отримували попередження від Ірану. Ба більше, уряди цих країн заявляють, що також нібито знали деякі подробиці нападу. Зокрема МЗС Туреччини заявило, що також проводило розмову з Вашингтоном перед нападом, щоб передати повідомлення Ірану та переконатися, що відповідь на атаку буде "пропорційною".

Іран сказав, що реакція буде відповіддю на атаку Ізраїлю на його посольство в Дамаску, і що вона не піде далі цього. Ми усвідомлювали можливості. Події не були несподіванкою,

– заявили джерела Reuters в турецькому МЗС.

Однак в адміністрації Байдена спростовують заяви Ірану, що нібито отримували попередження. Джерела Reuters заявили, що не отримували повідомлень за 72 години про напад, а також додали, що мали лише контакти зі швейцарськими посередниками щодо можливих дій Тегерану. У США також заявили, що отримали повідомлення вже тоді, коли Іран почав завдавати масованих ударів по території Ізраїлю.

У Вашингтоні припускають, що заяви Тегерану про буцімто попередження про масований обстріл може бути спробою компенсувати відсутність будь-якої серйозної шкоди після масованого обстрілу.

Як відреагували на масований удар Ірану по Ізраїлю