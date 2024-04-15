Антоніу Гутерріш під час екстреного засідання, яке скликали після масованого удару по Ізраїлю, заявив, що країни Близького Сходу – на межі повномасштабного конфлікту. Він закликав до ескалації на засіданні, ініційованому Постійним представником Ізраїлю.

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Час для максимальної стриманості, – Гуттеріш

Зараз настав час для максимальної стриманості… Народи регіону стикаються з реальною небезпекою руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки і деескалації…

– наголосив він.

Генсек ООН додав, що "настав час відступити від краю прірви". Гуттеріш зазначив, що життєво важливо уникати будь-яких дій, які можуть спричинити великі військові конфронтації на кількох фронтах на Близькому Сході.

Він також зазначив, що ООН разом з країнами-членами мають "спільну відповідальність" за те, щоб залучати "всіх зацікавлених сторін для запобігання подальших ескалацій".

А ще він закликав припинити вогонь у конфлікті, який з 7 жовтня триває між Ізраїлем і Сектором Гази.

Ні регіон, ні світ не можуть дозволити собі більше війни,

– наголосив він.

Президент Ізраїлю заговорив про "оголошення війни"

За словами Іцхака Герцога, напад Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня – "оголошення війни".

Він додав, що "настав час, коли світ зіткнувся з імперією зла в Тегерані". Також ізраїльський лідер додав, що світові очільники повинні "дати зрозуміти" іранському режиму, який завдав по Ізраїлю масованого ракетного і дронового удару, що його поведінка "неприйнятна".

Ми повинні тверезо дивитися на явища, які називаються Тегеран і Іран,

– наголосив він.

Як зазначив Іцхак, Ізраїль не прагнув воювати з 1948 року, з моменту створення держави. Він також додав, що у країні шукають миру та йшли до миру з сусідами знову і знову.

За словами президента Ізраїлю, запуск Іраном понад 300 дронів-камікадзе та ракет у суботу – "ще один приклад того, як (Тегеран – 24 Канал) діє впродовж багатьох років".