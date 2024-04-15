Антониу Гутерриш во время экстренного заседания, которое созвали после массированного удара по Израилю, заявил, что страны Ближнего Востока – на грани полномасштабного конфликта. Он призвал к эскалации на заседании, инициированном Постоянным представителем Израиля.

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Время для максимальной сдержанности, – Гуттериш

Сейчас настало время для максимальной сдержанности... Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации...

– подчеркнул он.

Генсек ООН добавил, что "пришло время отступить от края пропасти". Гуттериш отметил, что жизненно важно избегать любых действий, которые могут повлечь большие военные конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке.

Он также отметил, что ООН вместе со странами-членами имеют "общую ответственность" за то, чтобы привлекать "всех заинтересованных сторон для предотвращения дальнейших эскалаций".

А еще он призвал прекратить огонь в конфликте, который с 7 октября продолжается между Израилем и Сектором Газа.

Ни регион, ни мир не могут позволить себе больше войны,

– подчеркнул он.

Президент Израиля заговорил об "объявлении войны"

По словам Ицхака Герцога, нападение Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля – "объявление войны".

Он добавил, что "настало время, когда мир столкнулся с империей зла в Тегеране". Также израильский лидер добавил, что мировые лидеры должны "дать понять" иранскому режиму, который нанес по Израилю массированный ракетный и дроновой удар, что его поведение "неприемлемо".

Мы должны трезво смотреть на явления, которые называются Тегеран и Иран,

– подчеркнул он.

Как отметил Ицхак, Израиль не стремился воевать с 1948 года, с момента создания государства. Он также добавил, что в стране ищут мира и шли к миру с соседями снова и снова.

По словам президента Израиля, запуск Ираном более 300 дронов-камикадзе и ракет в субботу – "еще один пример того, как (Тегеран – 24 Канал) действует на протяжении многих лет".