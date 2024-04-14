Він додав, що "настав час, коли світ зіткнувся з імперією зла в Тегерані". Разом з тим, за словами ізраїльського лідера, світові лідери повинні "дати зрозуміти" іранському режиму, який завдав масованого ракетного і дронового удару по Ізраїлю, що його поведінка "неприйнятна".

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Ізраїль не прагнув війни

Ми повинні тверезо дивитися на явища, які називаються Тегеран і Іран,

– наголосив він.

Він додав, що Ізраїль не прагнув воювати з моменту свого створення у 1948 році. Герцог наголосив, що у країні шукають миру, і що йшли до миру з сусідами знову і знову.

На жаль, все почалося 7 жовтня, коли маріонетка Ірану, ХАМАС, вчинив неймовірно жорстоку різанину проти ізраїльських громадян, а решта – це вже історія. Ми це знаємо. Тому ми повинні розглядати це в перспективі,

– зазначив він.

Глава держави назвав запуск Іраном понад 300 дронів-камікадзе та ракет на Ізраїль у суботу "ще одним прикладом того, як (Тегеран – 24 Канал) діє впродовж багатьох років".

Минулої ночі нас атакували з чотирьох куточків Близького Сходу, маріонетки стріляли по нас, запускаючи балістичні ракети, безпілотники і крилаті ракети,

– сказав він в інтерв'ю.

За словами президента Ізраїлю, "це схоже на справжню війну". Він має на увазі, що "це оголошення війни". Водночас додав, що його країна проявлятиме стриманість.

Він наголосив, що Ізраїль від моменту свого створення прагне миру, а не воювати. Так він відповів на питання, чи погоджується з союзниками з Заходу, які закликали до спокою.

Разом з тим слід розуміти, що Тегеран "поширює хаос, терор і нестабільність по всьому світу, і особливо у нашому регіоні".

Яку ціну повинен заплатити Іран

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю назвали "початкову ціну", яку повинен заплатити Іран за свій напад, пише Sky News. Речник відомства Ліор Хаят зазначив, що Іранський Корпус вартових ісламської революції повинен бути визнаний терористичною організацією.

Хаят також додав, що проти Ірану повинні ввести "болючі санкції". Зокрема, вони мають бути спрямовані на галузь ракет.

Ізраїль має право захищати себе перед обличчям масованої атаки Ірану. Ізраїль успішно захистив себе від агресії Ірану і буде продовжувати робити це в майбутньому,

– йдеться в заяві.

Речник міністерства додав, що напад Ірану на Ізраїль, а також його погрози на адресу США та постачання зброї Росії "ставлять під загрозу мир у всьому світі". І саме тому, наголошує він, Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю.