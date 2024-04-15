Некоторые страны подтверждают, что действительно получали сообщения от Тегерана о подготовке к массированным ударам по Израилю. В то же время в США отмечают, что соответствующей информации не получали.

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Иран заявил, что предупреждал о нападении

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна предупреждала других о подготовке к нападению на Израиль. Он заявил, что это было сделано в условиях безопасности региона Ближнего Востока.

Мы рассматриваем безопасность наших соседей и региона как безопасность Исламской Республики Иран,

– заявил иранский министр.

В то же время он не стал рассказывать, какие именно страны получили предупреждение от Ирана, но отметил, что США также были проинформированы за 72 часа до массированного обстрела.

Впрочем, официальные лица Турции, Иордании и Ирака подтвердили, что получали предупреждение от Ирана. Более того, правительства этих стран заявляют, что также якобы знали некоторые подробности нападения. В частности МИД Турции заявил, что также проводило разговор с Вашингтоном перед нападением, чтобы передать сообщение Ирану и убедиться, что ответ на атаку будет "пропорциональным".

Иран сказал, что реакция будет ответом на атаку Израиля на его посольство в Дамаске, и что она не пойдет дальше этого. Мы осознавали возможности. События не были неожиданностью,

– заявили источники Reuters в турецком МИДе.

Однако в администрации Байдена опровергают заявления Ирана, что якобы получали предупреждения. Источники Reuters заявили, что не получали сообщений за 72 часа о нападении, а также добавили, что имели только контакты со швейцарскими посредниками относительно возможных действий Тегерана. В США также заявили, что получили сообщение уже тогда, когда Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.

В Вашингтоне предполагают, что заявления Тегерана о якобы предупреждении о массированном обстреле может быть попыткой компенсировать отсутствие какого-либо серьезного ущерба после массированного обстрела.

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