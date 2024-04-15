Про це він заявив під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Роберт Вуд також наголосив, що Радбез ООН має "зобов'язання не залишати дії Ірану без відповіді".
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США застерегли Іран
Під час виступу заступник посла США в ООН Робер Вуд застеріг Іран від будь-яких дій проти США чи Ізраїлю. Він наголосив, що в іншому ж випадку – агресор буде притягнутий до відповідальності.
Дозвольте мені прояснити. Якщо Іран або його довірені особи вживуть заходів проти США або Ізраїлю, Іран буде притягнутий до відповідальності,
– заявив Вуд.
Він також додав, що США не прагнуть ескалації, а всі дії – мали суто оборонний характер. Під час свого виступу на Радбезі ООН Вуд наголосив, що найкращий спосіб запобігти ескалації – це "однозначне засудження безпрецедентної широкомасштабної атаки Ірану на Ізраїль". Водночас Вуд додав, що Іран мав намір завдати значних збитків та спровокувати безліч смертей в Ізраїлі. У підсумку заступник посла США закликав Радбез не залишати дії Ірану без відповіді, адже ООН має такі зобов'язання.
"Занадто довго Іран грубо порушував свої міжнародно-правові зобов'язання. США вивчать додаткові заходи для притягнення Ірану до відповідальності тут, в ООН", – наголосив заступник посла.
Наостанок свого виступу Вуд акцентував, що саме Іран також є співучасником нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, адже сам він фінансував та підтримував бойовиків ХАМАС під час вторгнення.
Іран масовано обстріляв Ізраїль: головне
- The Wall Street Journal 12 квітня опублікував статтю, у якій мовилося про можливу підготовку Ірану до масованої атаки Ізраїлю в найближчі 24 – 48 годин. Ці слова підтвердилися й ввечері 13 квітня Іран запустив у напрямку Ізраїлю ракети, а також дрони-камікадзе типу "Шахед".
- Ізраїльські системи ППО у комплексній роботі з авіацією змогла збити 99% усіх цілей. Надвечір 14 квітня ЦАХАЛ уточнив, що усього Іран запустив близько 320 цілей: 170 дронів-камікадзе, 30 крилатих ракет та 120 балістичних ракет. Відбивати масовану атаку Ірану Ізраїлю допомагали США, Великобританія, Франція та Йорданія.
- Водночас Ізраїль не став завдавати негайного масованого удару у відповідь. Як повідомили журналісти The New York Times з посиланням на власні джерела, таке рішення ухвалив прем'єр Беньямін Нетаньягу після того, як провів переговори з президентом США Джо Байденом.