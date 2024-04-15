Про це він заявив під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Роберт Вуд також наголосив, що Радбез ООН має "зобов'язання не залишати дії Ірану без відповіді".

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США застерегли Іран

Під час виступу заступник посла США в ООН Робер Вуд застеріг Іран від будь-яких дій проти США чи Ізраїлю. Він наголосив, що в іншому ж випадку – агресор буде притягнутий до відповідальності.

Дозвольте мені прояснити. Якщо Іран або його довірені особи вживуть заходів проти США або Ізраїлю, Іран буде притягнутий до відповідальності,

– заявив Вуд.

Він також додав, що США не прагнуть ескалації, а всі дії – мали суто оборонний характер. Під час свого виступу на Радбезі ООН Вуд наголосив, що найкращий спосіб запобігти ескалації – це "однозначне засудження безпрецедентної широкомасштабної атаки Ірану на Ізраїль". Водночас Вуд додав, що Іран мав намір завдати значних збитків та спровокувати безліч смертей в Ізраїлі. У підсумку заступник посла США закликав Радбез не залишати дії Ірану без відповіді, адже ООН має такі зобов'язання.

"Занадто довго Іран грубо порушував свої міжнародно-правові зобов'язання. США вивчать додаткові заходи для притягнення Ірану до відповідальності тут, в ООН", – наголосив заступник посла.

Наостанок свого виступу Вуд акцентував, що саме Іран також є співучасником нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, адже сам він фінансував та підтримував бойовиків ХАМАС під час вторгнення.

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