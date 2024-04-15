Об этом он заявил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Роберт Вуд также отметил, что Совбез ООН имеет "обязательства не оставлять действия Ирана без ответа".
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США предостерегли Иран
Во время выступления заместитель посла США в ООН Робер Вуд предостерег Иран от любых действий против США или Израиля. Он подчеркнул, что в противном же случае – агрессор будет привлечен к ответственности.
Позвольте мне прояснить. Если Иран или его доверенные лица примут меры против США или Израиля, Иран будет привлечен к ответственности,
– заявил Вуд.
Он также добавил, что США не стремятся к эскалации, а все действия – имели сугубо оборонительный характер. Во время своего выступления на Совбезе ООН Вуд отметил, что лучший способ предотвратить эскалацию – это "однозначное осуждение беспрецедентной широкомасштабной атаки Ирана на Израиль". В то же время Вуд добавил, что Иран намеревался нанести значительный ущерб и спровоцировать множество смертей в Израиле. В итоге заместитель посла США призвал Совбез не оставлять действия Ирана без ответа, ведь ООН имеет такие обязательства.
"Слишком долго Иран грубо нарушал свои международно-правовые обязательства. США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности здесь, в ООН", – отметил заместитель посла.
Напоследок своего выступления Вуд акцентировал, что именно Иран также является соучастником нападения на Израиль 7 октября 2023, ведь сам он финансировал и поддерживал боевиков ХАМАС во время вторжения.
Иран массированно обстрелял Израиль: главное
- The Wall Street Journal 12 апреля опубликовал статью, в которой говорилось о возможной подготовке Ирана к массированной атаке Израиля в ближайшие 24 – 48 часов. Эти слова подтвердились и вечером 13 апреля Иран запустил в направлении Израиля ракеты, а также дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Израильские системы ПВО в комплексной работе с авиацией смогла сбить 99% всех целей. К вечеру 14 апреля ЦАХАЛ уточнил, что всего Иран запустил около 320 целей: 170 дронов-камикадзе, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Отражать массированную атаку Ирана Израилю помогали США, Великобритания, Франция и Иордания.
- В то же время Израиль не стал наносить немедленный массированный удар в ответ. Как сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на собственные источники, такое решение принял премьер Биньямин Нетаньяху после того, как провел переговоры с президентом США Джо Байденом.