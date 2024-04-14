Как отметили в Тель-Авиве, все иранские БпЛА не только были сбиты – 99 процентов из них уничтожили за пределами израильского воздушного пространства.

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Победная битва в небе

Армия обороны Израиля показала, как ночью работала система противовоздушной обороны.

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Десятки самолетов ВВС Израиля были развернуты в небе для защиты воздушного пространства страны и успешно перехватили БпЛА и крылатые ракеты,

– заявили в Армии обороны.

Напомним, что в целом Иран запустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

Израиль сбил почти все цели

Как известно, 99 процентов ракет и дронов, запущенных Тегераном, Тель-Авив сумел сбить. А значит, ни один снаряд не попал в цель. Повреждения получила лишь одна военная база. Однако, они являются незначительными.

Как пишет CNN, причиной успешного отражения атаки Израилем стала мощная система ПВО и помощь союзников.

Система противовоздушной обороны в Израиле имеет несколько уровней. Нижним слоем противоракетной обороны Израиля является "Железный купол". Страна имеет 10 таких батарей. Следующим слоем противоракетной обороны является "Праща Давида", которая защищает от угроз малой и средней дальности.

Над "Пращой Давида" расположены израильские системы Arrow 2 и Arrow 3, разработанные совместно с Соединенными Штатами.

Кроме того, Израиль также имеет самые современные истребители, включая F-35I.

Не обошлось прошлой ночью и без поддержки союзников – США, Великобритании и Франции. В частности, американские военные корабли и авиация уничтожили более 70 иранских беспилотников и три баллистические ракеты.