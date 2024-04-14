Поздним вечером 13 апреля началось нападение Ирана на Израиль. По стране было выпущено аж 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Однако незначительные повреждения получила лишь одна военная база.

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Почти абсолютный результат

Утром ЦАХАЛ сообщил, что военным удалось уничтожить и перехватить 99 процентов ракет и дронов, запущенных иранской стороной во время 5-часовой атаки.

В частности, почти все БпЛА были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля. Президент США Джо Байден подчеркнул, что американцы "помогли Израилю сбить почти все". В телефонном разговоре с Нетаньяху он назвал это победой.

Безусловный успех в отражении вражеской атаки подчеркивает мощную и многоуровневую противоракетную оборону, развернутую двумя партнерами-союзниками.

Заслуга Запада

Как говорят сами американцы, их военные корабли и авиация уничтожили более 70 иранских беспилотников и три баллистические ракеты. В СМИ отмечают, что для сбивания баллистики ВМС США использовали систему противоракетной обороны Aegis, размещенную на борту двух эсминцев в восточной части Средиземного моря.

По словам Байдена, в течение прошлой недели американские военные переместили в регион самолеты и эсминцы против баллистических ракет.

Благодаря этому развертыванию и чрезвычайному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты,

– подчеркнул президент США.

Известно, что в регионе под атаки также были задействованы самолеты британских ВВС.

Израильский военный представитель также заявил, что участие в блокировании атак Ирана принимает и Франция.

Мы тесно сотрудничаем с США, Великобританией и Францией, которые действовали сегодня вечером. Это партнерство всегда было тесным, но сегодня вечером оно проявилось необычным образом,

– отметил он.

Трехуровневая ПВО Израиля

Израильская противовоздушная оборона считается одной из самых мощных в мире.

Так, в стране есть по крайней мере 10 батарей "Железный купол", каждая из которых оснащена радаром, который обнаруживает ракеты, а затем использует систему управления, которая быстро вычисляет, представляет ли угрозу снаряд, летящий, или вероятно, что он попадет в незаселенную территорию. Если ракета действительно представляет угрозу, "Железный купол" запускает ракеты с земли, чтобы уничтожить ее в воздухе.

Стоит заметить, что "Железный купол" є нижним слоем противоракетной обороны Израиля.

Следующим слоем противоракетной обороны є "Праща Давида", которая защищает от угроз малой и средней дальности. Эта система использует кинетические перехватчики Stunner и SkyCeptor для поражения целей на расстоянии до 460 километров.

Над "Пращой Давида" расположены израильские системы Arrow 2 и Arrow 3, разработанные совместно с Соединенными Штатами.

Arrow 2 использует осколочные боеголовки для уничтожения баллистических ракет на конечной фазе – когда они пикируют к своим целям – в верхних слоях атмосферы. Arrow 2 является модернизацией системы противоракетной обороны США Patriot.

Между тем Arrow 3 использует технологию hit-to-kill для перехвата баллистических ракет, летящих в космосе, прежде чем они вернутся в атмосферу на пути к целям.

Как отмечают СМИ, Иизраиль также имеет самые современные истребители, включая F-35I.

Справка: Напомним, что предпосылкой для обострения конфликта между Ираном и Израилем стал удар по дипучреждению Ирана в Сирии. Тогда погибли люди. Тель-Авив официально не признавал, но и не отрицал свою причастность. Тегеран обещал отомстить. Сначала его союзница – ливанская Хезболла вечером 12 апреля запустила по Израилю десятки ракет. А уже ночью 14 апреля Иран сам массированно атаковал Израиль.