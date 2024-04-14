На фоне этих событий в США активизировались действия по выделению военной помощи Израилю. Как известно она была в одном пакете с поддержкой Украины и Тайваня. Однако в Конгрессе США на протяжении нескольких месяцев не могут проголосовать за это решение. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов сказал 24 Каналу, что у Украины появилась реальная возможность получить 61 миллиард долларов помощи от Соединенных Штатов.

К теме Нельзя позволить еще одну войну: как мир реагировал на беспрецедентную атаку Ирана на Израиль

Есть дополнительное давление

Политолог отметил, что эту атаку Ирана на Израиль можно рассматривать в положительном контексте в отношении Украины.

В то же время эта атака не сильно отвлекла внимание от войны в Украине, потому что ее последствия не являются такими трагическими, как вторжение ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Тогда это привело к большому количеству жертв и захвату заложников,

– отметил он.

Из-за обстрела Ирана территории Израиля снова активизировалась сложная ситуация на Ближнем Востоке. Это дополнительное давление, которое может мотивировать конгрессменов проголосовать за выделение помощи Израилю.

Обратите внимание! В ночь на 14 апреля Иран нанёс удар по Израилю, выпустив 36 крылатых ракет, 110 ракет класса "земля-земля" и 185 беспилотников. Однако Израилю и его союзникам удалось обезвредить 99% воздушных целей. Известно, что из-за атаки незначительно повреждена израильская военная база.

Очевидно, по мнению эксперта-международника, что представители демократической партии не пойдут на разъединение этого пакета помощи, то есть Израиль, Украина и Тайвань получат поддержку вместе. В то же время Киеву могут оказать помощь в разном формате – кредита, лизинга, под залог российских замороженных активов.

"Однако разъединяться пакет не будет. Если в США хотят поддержать Израиль, им придется голосовать за тот пакет, в котором включена и помощь для Украины. Эти события могут положительно повлиять на то, что процесс ускорится и голосование за этот пакет состоится в ближайшее время", – подчеркнул Максим Несвитайлов.

Помощь Украине со стороны США: что известно