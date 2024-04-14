На тлі цих подій в США активізувалися дії щодо виділення військової допомоги Ізраїлю. Які відомо вона була в одному пакеті з підтримкою України та Тайваню. Однак в Конгресі США впродовж кількох місяців не можуть проголосувати за це рішення. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов сказав 24 Каналу, що в України з'явилась реальна можливість отримати 61 мільярд доларів допомоги від Сполучених Штатів.
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Є додатковий тиск
Політолог зауважив, що цю атаку Ірану на Ізраїль можна розглядати в позитивному контексті щодо України.
Водночас ця атака не сильно відвернула увагу від війни в Україні, тому що її наслідки не є такими трагічними, як вторгнення ХАМАС на територію Ізраїля 7 жовтня 2023 року. Тоді це призвело до великої кількості жертв та захоплення заручників,
– зауважив він.
Через обстріл Ірану території Ізраїля знову активізувалася складна ситуація на Близькому Сході. Це є додатковий тиск, який може мотивувати конгресменів проголосувати за виділення допомоги Ізраїлю.
Очевидно, на думку експерта-міжнародника, що представники демократичної партії не підуть на роз'єднання цього пакету допомоги, тобто Ізраїль, Україна та Тайвань отримають підтримку разом. Водночас Києву можуть надати допомогу у різному форматі – кредиту, лізингу, під заставу російських заморожених активів.
"Однак роз'єднуватись пакет не буде. Якщо в США хочуть підтримати Ізраїль, їм доведеться голосувати за той пакет, в якому включена і допомога для України. Ці події можуть позитивно вплинути на те, що процес пришвидшиться і голосування за цей пакет відбудеться найближчим часом", – наголосив Максим Несвітайлов.
Допомога Україні з боку США: що відомо
- Після атаки, яку здійснив Іран по території Ізраїля, в Конгресі США можуть проголосувати за виділення військової допомоги Єрусалиму.
- Заради розгляду цього питання Палата представників відійде від раніше оголошеного законодавчого графіка, та вже наступного тижня проведе голосування.
- Водночас меншість в Сенаті на чолі з Мітчем МакКоннеллом закликала Палату представників розглянути пакет закордонної допомоги. Цей пакет раніше був ухвалений Сенатом та впродовж 2 місяців є заблокованим. В пакеті передбачається виділення допомоги окрім Ізраїля, також Україні та Тайваню.
- Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон пропонував голосувати окремо за допомогу Ізраїлю та Україні. Він зазначив, що Ізраїль є "окремим питанням", а тому потрібно висунути окрему ініціативу щодо його фінансування.
- Також Майк Джонсон припускав, що допомога Україні може бути виділена також у вигляді кредиту або ленд-лізу.