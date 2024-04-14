Пока цивилизованные государства выражают свою решительную поддержку Израилю, Россия отказывается осуждать действия Тегерана, придумав для своего нежелания циничное оправдание.

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"Очень тревожная ситуация"

Ночью 14 апреля, когда Иран начал свою атаку, представителя Израиля в ООН Гилад Эрдан возмутило то, что генсек ООН Антониу Гутерриш до сих пор молчит.

Иран нарушил устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где твой голос? Где ваше осуждение?,

– написал Эрдан в твиттере.

Вскоре реакция Гутерриша таки появилась. Он заявил, что мир не может позволить себе еще одну войну и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Премьер Великобритании Риши Сунак решительно осудил нападение иранского режима на Израиль, назвав его безрассудным. По словам британца, Иран в очередной раз показал, что он стремится посеять хаос в регионе.

В Украине тоже осудили атаку. Там отметили, что поведение Ирана несет риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне подчеркнул, что Тегеран прибегнул к новой дестабилизации в регионе. Также Париж заверил Израиль в своей солидарности.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель назвал атаку Ирана серьезной угрозой региональной безопасности.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оценил ситуацию на Ближнем Востоке как "очень тревожную".

Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже выразила поддержку Израилю и призвала Иран прекратить атаки.

Иран и его ставленники должны немедленно прекратить это. В эти часы наша вся солидарность направлена на Израиль,

– написала она в твиттере.

Президент Аргентины Хавьер Милей вернулся из поездки Дании раньше, чем планировал, в связи с событиями в Израиле.

Представитель Милея сообщил, что политик намерен взять ситуацию под свой контроль и координировать действия с президентами западного мира.

США в то же время заявили, что не будут участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана. Байден сказал Нетаньяху, что ночь 14 апреля он может считать победой, ведь атака Ирана оказалась неудачной. Ни одно из средств воздушного поражения не попало в цель.

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