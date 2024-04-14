Отметим, что в ответ на агрессию Джо Байден анонсировал немедленные консультации с лидерами G7. Президент США также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху
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Заседание Совбеза ООН
Представитель Мальты, которая сейчас председательствует в Совбезе ООН, сообщил, что структура проведет экстренное заседание по атаке Ирана на Израиль. Встреча запланирована на 23:00 по киевскому времени. Ранее Израиль обратился в Совет с просьбой осудить атаку Ирана и признать Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.
Что такое Корпус стражей Исламской революции?
Это военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. Согласно статье 150 Конституции страны существует параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений.
Представитель Израиля в ООН в письме к президенту Совета безопасности назвал воздушное нападение Ирана "грубым нарушением суверенитета Израиля"
Ситуация на Ближнем Востоке
- В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля – земля". Сообщалось, что атаки Ирана привели к незначительным повреждениям только одной военной базы Израиля.
- Сразу после этого Иран заявил, что "конфликт исчерпан". Однако представительство страны в ООН предупредило, что в случае повторных "ошибок Израиля" ответ будет значительно жестче. Иран посоветовал США не вмешиваться в конфликт.
- В то же время СМИ со ссылкой на израильских чиновников отмечают, что Тель-Авив готовит "серьезный ответ" на иранскую атаку. По этому вопросу уже заседал военный кабинет.
- Джо Байден в телефонном разговоре с премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в любых наступательных операциях против Ирана. Такое он добавил, что атаки Ирана были в основном неудачными и продемонстрировали преимущество израильского войска