В ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля, используя беспилотники и ракеты. По данным ЦАХАЛ, речь идет об около 300 целей. Усилиями оборонительных сил Израиля, поддержанных США, удалось сбить большинство угроз.
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Вашингтон поддерживает Израиль
Джо Байден в своем заявлении осудил атаки Ирана и заверил в неизменной поддержке Израиля со стороны Вашингтона. Президент Соединенных Штатов отметил, что американские объекты и силы в регионе не пострадали, но США остаются настороже.
Моя команда будет работать с коллегами по всему региону. Мы остаемся в тесном контакте с лидерами Израиля. И хотя сегодня мы не наблюдали атак на наши силы или объекты, мы остаемся бдительными ко всем угрозам и не будем колебаться принять все необходимые меры для защиты наших людей,
– констатировал Байден.
По словам президента США, оборонные активы, перемещены в регион в начале недели, помогли Израилю отразить почти все вражеские дроны и ракеты. Байден также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху после субботней атаки, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля.
Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал чрезвычайную способность защищаться от даже беспрецедентных нападений и побеждать их, посылая четкое сообщение своим врагам: они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля.
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Ситуация на Ближнем Востоке
- СМИ со ссылкой на израильских чиновников отмечают, что Тель-Авив готовит "серьезный ответ" на иранскую атаку. По этому вопросу уже заседал военный кабинет в составе премьера Нетаньяху, министра обороны Йоав Галанта, а также министра Бенни Ганца.
- Ответственность на обстрел на 14 апреля взял на себя Иранский Корпус стражей Исламской революции, заявив об этом на государственном телевидении. Накануне разведки разных государств предупреждали о возможной атаке и призывали своих граждан покинуть Израиль.
- Кроме того, в Иране утверждают, что ответный удар является ответом на атаку Израиля на Дамаск, город в Сирии, 1 апреля, в результате чего погибли три высших иранских командира и четыре офицера.