Как более слабый может противостоять более сильному
Подобно тому, как в Первую мировую войну произвели революцию самолеты, теперь настал черед дронов. Уже очевидно, что они меняют сценарии войны.
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Огромные корветы, стоимостью сотни миллионов долларов, самолеты, стоящие десятки миллионов и танки, стоящие миллионы, уничтожаются дронами, которые стоят от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов.
Война, как помните, это продолжение политики другими способами. А политика – это инструмент реализации экономических целей. В основе всего – экономика.
Успешное противостояние слабого – сильного возможно только в случае технологизации войны. Украинцы здесь показали класс. Краткий список:
- беспилотники (ударные, со сбросами, разведывательные, надводные, подводные, наземные, дроны для обеспечения связи, дроны миноискатели);
- всеукраинская сеть обнаружения дронов (тысячи акустических датчиков, обнаруживающих и отслеживающих дроны);
- мобильные группы охотников за "Шахедами";
- система управления боем;
- программное обеспечение для артиллерии "Крапива";
- защищенные системы передачи информации;
- использование искусственного интеллекта и машинного обучения дронов;
- мобильные РСЗО (на пикапах);
- багги для фронта и электробайки;
- роботизированные платформы различного типа (турели с пулеметами, миноискатели);
- антидронные средства (пушки, бани);
- радар для обнаружения дронов всех типов;
- боевые повербанки;
- системы ночного видения;
- спальные мешки с подогревом;
- окопные гамаки;
- тактические мобильные кровати;
- бионические протезы.
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Тренды следующих войн
Это не все изобретения, но они уже меняют ход войны. Мир не стоит на месте, и западные армии так же готовятся к новым тактикам и инструментам ведения боя:
- искусственный интеллект;
- телемедицина;.
- гиперзвуковые ракеты;
- интернет военных вещей;
- иммерсивные технологии (виртуальная и дополненная реальность);
- использование 3D-печати;
- компьютерное зрение;
- системы оружия направленного действия (с противоэлектронным эффектом);
- аналитика больших данных,
- блокчейн для защиты военных данных;
- боевые лазеры (для уничтожения дронов и ракет, в том числе и сверхзвуковых);
- экзоскелеты;
- генная инженерия (усовершенствование тела солдат);
- боевые роботы андроидного типа;
- кибервойна;
- самоуправляемые снаряды;
- подводные дроны – охотники за подводными лодками,
- плазменное защитное поле для защиты транспортных средств от повреждений;
- технологии невидимости;
- боевые спутники (уничтожающие другие спутники).
Это тоже неполный список, но он показывает тренд. Войны ближайшего будущего будут максимально технологизированы и роботизированы. Решения будут приниматься искусственным интеллектом исходя из обработки больших массивов данных, получаемых из тысяч источников информации.
Основные боевые единицы будут роботизированы, автоматизированы с минимальным привлечением человека.
В общем Украина задала тренд максимальной технологизации войны. С большой вероятностью, мы из полигона новых технологий имеем шанс стать донором оборонных технологий и безопасности для всего региона.