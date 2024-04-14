Как более слабый может противостоять более сильному

Подобно тому, как в Первую мировую войну произвели революцию самолеты, теперь настал черед дронов. Уже очевидно, что они меняют сценарии войны.

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Огромные корветы, стоимостью сотни миллионов долларов, самолеты, стоящие десятки миллионов и танки, стоящие миллионы, уничтожаются дронами, которые стоят от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов.

Война, как помните, это продолжение политики другими способами. А политика – это инструмент реализации экономических целей. В основе всего – экономика.

Успешное противостояние слабого – сильного возможно только в случае технологизации войны. Украинцы здесь показали класс. Краткий список:

  • беспилотники (ударные, со сбросами, разведывательные, надводные, подводные, наземные, дроны для обеспечения связи, дроны миноискатели);
  • всеукраинская сеть обнаружения дронов (тысячи акустических датчиков, обнаруживающих и отслеживающих дроны);
  • мобильные группы охотников за "Шахедами";
  • система управления боем;
  • программное обеспечение для артиллерии "Крапива";
  • защищенные системы передачи информации;
  • использование искусственного интеллекта и машинного обучения дронов;
  • мобильные РСЗО (на пикапах);
  • багги для фронта и электробайки;
  • роботизированные платформы различного типа (турели с пулеметами, миноискатели);
  • антидронные средства (пушки, бани);
  • радар для обнаружения дронов всех типов;
  • боевые повербанки;
  • системы ночного видения;
  • спальные мешки с подогревом;
  • окопные гамаки;
  • тактические мобильные кровати;
  • бионические протезы.

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Тренды следующих войн

Это не все изобретения, но они уже меняют ход войны. Мир не стоит на месте, и западные армии так же готовятся к новым тактикам и инструментам ведения боя:

  • искусственный интеллект;
  • телемедицина;.
  • гиперзвуковые ракеты;
  • интернет военных вещей;
  • иммерсивные технологии (виртуальная и дополненная реальность);
  • использование 3D-печати;
  • компьютерное зрение;
  • системы оружия направленного действия (с противоэлектронным эффектом);
  • аналитика больших данных,
  • блокчейн для защиты военных данных;
  • боевые лазеры (для уничтожения дронов и ракет, в том числе и сверхзвуковых);
  • экзоскелеты;
  • генная инженерия (усовершенствование тела солдат);
  • боевые роботы андроидного типа;
  • кибервойна;
  • самоуправляемые снаряды;
  • подводные дроны – охотники за подводными лодками,
  • плазменное защитное поле для защиты транспортных средств от повреждений;
  • технологии невидимости;
  • боевые спутники (уничтожающие другие спутники).

Это тоже неполный список, но он показывает тренд. Войны ближайшего будущего будут максимально технологизированы и роботизированы. Решения будут приниматься искусственным интеллектом исходя из обработки больших массивов данных, получаемых из тысяч источников информации.

Основные боевые единицы будут роботизированы, автоматизированы с минимальным привлечением человека.

В общем Украина задала тренд максимальной технологизации войны. С большой вероятностью, мы из полигона новых технологий имеем шанс стать донором оборонных технологий и безопасности для всего региона.