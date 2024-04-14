Как более слабый может противостоять более сильному

Подобно тому, как в Первую мировую войну произвели революцию самолеты, теперь настал черед дронов. Уже очевидно, что они меняют сценарии войны.

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Огромные корветы, стоимостью сотни миллионов долларов, самолеты, стоящие десятки миллионов и танки, стоящие миллионы, уничтожаются дронами, которые стоят от нескольких сотен до нескольких сотен тысяч долларов.

Война, как помните, это продолжение политики другими способами. А политика – это инструмент реализации экономических целей. В основе всего – экономика.

Только за 1 месяц ордынцы теряют в среднем техники на 1 миллиард евро. До начала вторжения украинская армия была 21 в мире, ордынская – якобы вторая. Американцы считают, что Украина уничтожила 50% военного потенциала ордынцев. И они уже явно не вторая.

Успешное противостояние слабого – сильного возможно только в случае технологизации войны. Украинцы здесь показали класс. Краткий список:

беспилотники (ударные, со сбросами, разведывательные, надводные, подводные, наземные, дроны для обеспечения связи, дроны миноискатели);

всеукраинская сеть обнаружения дронов (тысячи акустических датчиков, обнаруживающих и отслеживающих дроны);

мобильные группы охотников за "Шахедами";

система управления боем;

программное обеспечение для артиллерии "Крапива";

защищенные системы передачи информации;

использование искусственного интеллекта и машинного обучения дронов;

мобильные РСЗО (на пикапах);

багги для фронта и электробайки;

роботизированные платформы различного типа (турели с пулеметами, миноискатели);

антидронные средства (пушки, бани);

радар для обнаружения дронов всех типов;

боевые повербанки;

системы ночного видения;

спальные мешки с подогревом;

окопные гамаки;

тактические мобильные кровати;

бионические протезы.

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Тренды следующих войн

Это не все изобретения, но они уже меняют ход войны. Мир не стоит на месте, и западные армии так же готовятся к новым тактикам и инструментам ведения боя:

искусственный интеллект;

телемедицина;.

гиперзвуковые ракеты;

интернет военных вещей;

иммерсивные технологии (виртуальная и дополненная реальность);

использование 3D-печати;

компьютерное зрение;

системы оружия направленного действия (с противоэлектронным эффектом);

аналитика больших данных,

блокчейн для защиты военных данных;

боевые лазеры (для уничтожения дронов и ракет, в том числе и сверхзвуковых);

экзоскелеты;

генная инженерия (усовершенствование тела солдат);

боевые роботы андроидного типа;

кибервойна;

самоуправляемые снаряды;

подводные дроны – охотники за подводными лодками,

плазменное защитное поле для защиты транспортных средств от повреждений;

технологии невидимости;

боевые спутники (уничтожающие другие спутники).

Это тоже неполный список, но он показывает тренд. Войны ближайшего будущего будут максимально технологизированы и роботизированы. Решения будут приниматься искусственным интеллектом исходя из обработки больших массивов данных, получаемых из тысяч источников информации.

Основные боевые единицы будут роботизированы, автоматизированы с минимальным привлечением человека.

В общем Украина задала тренд максимальной технологизации войны. С большой вероятностью, мы из полигона новых технологий имеем шанс стать донором оборонных технологий и безопасности для всего региона.