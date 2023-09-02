Ведь в этом месяце пострадали как дорогостоящие стратегические бомбардировщики страны-агрессорки, так и системы ПВО и РЛС. Кроме того, были уничтожены также и крупные транспортные самолеты России.

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Журналисты отметили, что в течение второй половины августа 2023 года украинские военные совершили ряд успешных атак в глубокий тыл агрессора. В результате наши защитники смогли нанести ущерб российским самолетам, комплексам противовоздушной обороны и радиолокационным системам.



Потери россиян в технике за август 2023 года / Инфографика Forbes

В частности, 19 августа под атакой оказался военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России, после чего стало известно об уничтожении двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Это был первый случай уничтожения такой авиации оккупантов.

Как отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, в результате удара был уничтожен один самолет, а еще четыре повреждены. Однако другие источники свидетельствуют, что уничтоженных Ту-22М3 все же два.

Потеря двух Ту-22М3 в "Сольце" стала самой дорогой для России после затопления крейсера "Москва". Стоимость одного самолета оценивается в 294 миллиона долларов США. Это один из самых дорогих самолетов России,

– сказали журналисты.

Уже 30 августа стало известно и об уничтожении четырех тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, стоимость которых составляет 86 миллионов долларов США за единицу. Это произошло после того, как произошла атака на аэродром "Кресты" под Псковом. Эту информацию подтвердило ГУР Минобороны.

Украинские защитники нанесли поражение и дорогостоящим системам противовоздушной обороны России. Так, 23 августа в сети появилось видео уничтожение системы С-400 "Триумф" вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Стоимость одной установки составляет до 69 миллионов долларов США.

"Удивление вызвало не только то, что система противоракетной обороны была поражена украинской ракетой, но и то, что этот процесс снимал на видео украинский разведывательный дрон. Это может стать серьезным ударом по репутации комплексов С-400, которые Россия активно продвигает на экспорт как аналог ЗРК Patriot и даже THAAD", – отметили авторы материала.

Также в конце августа украинские военные уничтожили и недавно разработанную вражескую радиолокационную станцию "Предел-Е". По данным журналистов, этот комплекс обошелся в 200 миллионов долларов США и, вероятно, был изготовлен в единственном экземпляре.

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