Украинские военные продолжают наносить российской армии потери в технике и личном составе. В частности, им удалось уничтожить редкую российскую "Свет-КУ" в тылу врага и станцию загоризонтного обнаружения "Предел-Е".

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"Свет-КУ" в Украине замечали всего трижды

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в Украине был замечен трижды – в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганщины. В этот раз ВСУ обнаружили этот комплекс в тылу врага, хотя и не ожидали этого.

Украинские воины уничтожили "Свет-КУ" в тылу врага: смотрите видео

Кроме этого, Силы обороны юга поразили уникальную цель, а именно мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения "Предел-Е". Так амбициозно россияне назвали новинку своего военно-промышленного комплекса узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную Херсонщину, чтобы отслеживать действия Украины в море и на суше.

️Хотя этот комплекс и прикрывала еще одна установка радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но спрятать его не удалось. Украинская армия уничтожила разработку стоимостью 200 миллионов долларов.

На Юге уничтожили береговую радиолокационную станцию врага: смотрите видео

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