Українські військові продовжують завдавати російській армії втрат у техніці та у особовому складі. Зокрема, їм вдалося знищити рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога та станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е".

Дивіться також 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу

"Свет-КУ" в Україні помічали всього тричі

Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" в Україні помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганщини. Цього разу ЗСУ виявили цей комплекс в тилу ворога, хоча й не очікували цього.

Українські воїни знищили "Свет-КУ" в тилу ворога: дивіться відео

Крім цього, Сили оборони півдня уразили унікальну ціль, а саме мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е". Так амбітно росіяни назвали новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати дії України в морі та на суходолі.

️Хоч цей комплекс і прикривала ще одна установка радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але заховати його не вдвлося. Українська армія знищила розробку вартістю 200 мільйонів доларів.

На Півдні знищили берегову радіолокаційну станцію ворога: дивіться відео

Ситуація на Херсонщині: останні новини