Українські військові продовжують завдавати російській армії втрат у техніці та у особовому складі. Зокрема, їм вдалося знищити рідкісну російську "Свет-КУ" у тилу ворога та станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е".
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"Свет-КУ" в Україні помічали всього тричі
Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Свет-КУ" в Україні помічали тричі – у 2016, 2020 та 2021 роках на території тимчасово окупованої Луганщини. Цього разу ЗСУ виявили цей комплекс в тилу ворога, хоча й не очікували цього.
Українські воїни знищили "Свет-КУ" в тилу ворога: дивіться відео
Крім цього, Сили оборони півдня уразили унікальну ціль, а саме мобільну берегову радіолокаційну станцію загоризонтного виявлення "Прєдєл-Е". Так амбітно росіяни назвали новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців в червні цього року. Потім в режимі "цілком таємно" спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати дії України в морі та на суходолі.
️Хоч цей комплекс і прикривала ще одна установка радіоелектронної боротьби "Леєр-2", але заховати його не вдвлося. Українська армія знищила розробку вартістю 200 мільйонів доларів.
На Півдні знищили берегову радіолокаційну станцію ворога: дивіться відео
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Володимир Зеленський повідомив про плани відновити Каховську ГЕС, яку 6 червня підірвали окупанти. Попри велику вартість цього проєкту, його необхідно здійснити, щоб забезпечити водою Дніпропетровську та Херсонську області.
- Відбудова Каховської дамби має велике значення в питанні поновлення економічної діяльності Херсонської області, зокрема роботи аграріїв.
- На окупованих територіях росіяни не мають спокою. Зокрема, 27 серпня стало відомо, що на території Херсонської області, яку контролює ворог, дрон атакував машину російського пропагандиста.