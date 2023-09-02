Адже у цьому місяці постраждали як стратегічні бомбардувальники країни-агресорки, які коштують дорого, так і системи ППО та РЛС. Крім цього, були знищені також і великі транспортні літаки Росії.

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Журналісти зазначили, що протягом другої половини серпня 2023 року українські військові здійснили ряд успішних атак у глибокий тил агресора. В результаті цього наші захисники змогли завдати шкоди російським літакам, комплексам протиповітряної оборони та радіолокаційним системам.



Втрати росіян у техніці за серпень 2023 року / Інфографіка Forbes

Зокрема, 19 серпня під атакою опинився військовий аеродром "Сольці" в Новгородській області Росії, після чого стало відомо про знищення двох стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Це був перший випадок знищення такої авіації окупантів.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, у результаті удару був знищений один літак, а ще чотири пошкоджено. Однак інші джерела свідчать про те, що знищених Ту-22М3 усе ж два.

Втрата двох Ту-22М3 в "Сольці" стала найдорожчою для Росії після затоплення крейсера "Москва". Вартість одного літака оцінюється у 294 мільйони доларів США. Це один із найдорожчих літаків Росії,

– сказали журналісти.

Вже 30 серпня стало відомо й про знищення чотирьох важких військово-транспортних літаків Іл-76, які мають вартість у 86 мільйонів доларів США за одиницю. Це сталося після того, як відбулася атака на аеродром "Крєсти" під Псковом. Цю інформацію підтвердило ГУР Міноборони.

Українські захисники завдали ураження й дорогим системам протиповітряної оборони Росії. Так, 23 серпня у мережі з'явилося відео знищення системи С-400 "Тріумф" поблизу села Оленівка, що на мисі Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Вартість однієї установки складає до 69 мільйонів доларів США.

"Здивування викликало не тільки те, що система протиракетної оборони була уражена українською ракетою, а й те, що цей процес знімав на відео український розвідувальний дрон. Це може стати серйозним ударом по репутації комплексів С-400, які Росія активно просуває на експорт як аналог ЗРК Patriot і навіть THAAD", – зазначили автори матеріалу.

Також наприкінці серпня українські військові знищили й нещодавно розроблену ворожу радіолокаційну станцію "Предєл-Е". За даними журналістів, цей комплекс коштував 200 мільйонів доларів США і, ймовірно, був виготовлений в єдиному екземплярі.

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