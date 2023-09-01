Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що за часів СРСР на території нашої держави розташовувалися проєктні бюро, складальні цехи й виробництво елементної бази для протикорабельної ракети Х-35, яку зараз удосконалюють українці.

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Крилата ракета – це труба з крилами, з одного боку якої головка самонаведення, а з іншої літаковий турбореактивний двигун. Є паливні баки, в які заливають гас, бойова частина й система управління. Будь-яка ракета будується приблизно за такою ж схемою.

Як Україна зможе виробляти ракети з дальністю 2000 кілометрів: дивіться відео

Потенціал ракетного виробництва України

Українці модернізували ракету Х-35, трохи подовживши й збільшивши кількість авіаційного гасу. Також на ній поставили українську головку самонаведення і систему управління з контролем по GPS координатам зі зв'язком по супутнику.

Так, створили ракету "Нептун". Цю ракету можна скидати з літака або запускати з берегових ракетних комплексів "Нептун".

Ми часто бачимо на відео, як виходить ракета з чотирьох тубусів. Пороховий прискорювач викидає ракету з тубуса, передає їй певну кінетичну енергію, розганяє до тієї швидкості, де ракета вже може запустити свій двигун і далі, використовуючи ракетний гас, проходить певну відстань,

– сказав Світан.

Ракета "Нептун" має дальність до 300 кілометрів, однак вона може пройти й 500, 1000, 2000 кілометрів. Двигун здатний працювати кілька годин головне, щоб було паливо. На базі цієї ракети Україна спроможна зробити "Томагавк" з дальністю 2000 кілометрів.

Зверніть увагу! 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" знищили флагман російського флоту – крейсер "Москва".

"Ми можемо зробити ракету, яка і до Москви, і до Уралу долетить. Далі все залежатиме тільки від фінансування й завдання", – зазначив військовий експерт.

Далекобійна зброя України