Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що за часів СРСР на території нашої держави розташовувалися проєктні бюро, складальні цехи й виробництво елементної бази для протикорабельної ракети Х-35, яку зараз удосконалюють українці.
Важливо Пентагон замовив для України ракети середньої дальності AMRAAM
Крилата ракета – це труба з крилами, з одного боку якої головка самонаведення, а з іншої літаковий турбореактивний двигун. Є паливні баки, в які заливають гас, бойова частина й система управління. Будь-яка ракета будується приблизно за такою ж схемою.
Як Україна зможе виробляти ракети з дальністю 2000 кілометрів: дивіться відео
Потенціал ракетного виробництва України
Українці модернізували ракету Х-35, трохи подовживши й збільшивши кількість авіаційного гасу. Також на ній поставили українську головку самонаведення і систему управління з контролем по GPS координатам зі зв'язком по супутнику.
Так, створили ракету "Нептун". Цю ракету можна скидати з літака або запускати з берегових ракетних комплексів "Нептун".
Ми часто бачимо на відео, як виходить ракета з чотирьох тубусів. Пороховий прискорювач викидає ракету з тубуса, передає їй певну кінетичну енергію, розганяє до тієї швидкості, де ракета вже може запустити свій двигун і далі, використовуючи ракетний гас, проходить певну відстань,
– сказав Світан.
Ракета "Нептун" має дальність до 300 кілометрів, однак вона може пройти й 500, 1000, 2000 кілометрів. Двигун здатний працювати кілька годин головне, щоб було паливо. На базі цієї ракети Україна спроможна зробити "Томагавк" з дальністю 2000 кілометрів.
"Ми можемо зробити ракету, яка і до Москви, і до Уралу долетить. Далі все залежатиме тільки від фінансування й завдання", – зазначив військовий експерт.
Далекобійна зброя України
- Президент Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї після того, як 30 серпня стався вибух на аеродромі в російському Пскові. Зазначимо, що цей аеродром розташований за понад 700 кілометрів від України. Унаслідок удару по російському аеродрому в Пскові було знищено 4 літаки Іл-76.
- Глава держави розповів, що зараз виробництво зброї в Україні досягло рекордного рівня. Він зауважив, що ми нарощуємо виробництво "Нептунів", "Стугн" та "Корсарів".
- Країна-терорист Росія, яка вторглася на нашу територію, вже відчуває на собі українську далекобійну зброю. Утім, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами.