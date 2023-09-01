Гроші на ракети для Збройних Сил України виділили в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Роботи мають завершити до 29 листопада 2024 року.

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Що відомо про нові ракети для України

Raytheon Missiles and Defence, Тусон, штат Арізона, уклала контракт на невизначену кількість постачання на суму 192 мільйони доларів на закупівлю передових ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM),

– запевнили в Пентагоні.

Там пояснили, що компанія Raytheon закуплятиме ракети з різних джерел. Станом на серпень 2023 року не відома ані кількість ракет, ані дата їхньої передачі в Україну. У Пентагоні зазначили, що це будуть ракети AIM-120 D-3 та C-8 AMRAAM.

До речі, відомо, що ракети AMRAAM може вражати цілі за межами прямої видимості на відстані до 180 кілометрів. У базовій модифікації ракета має:

довжину – 366 сантиметрів;

діаметр – 17,78 сантиметра;

розмах крил – 52, 58 сантиметри;

дальність – 55 – 75 кілометрів;

вагу при запуску – 150,75 кілограма.

Окрім того, у ракети надзвукова швидкість та боєголовка з вибуховим фрагментом.

Зверніть увагу! Україна неодноразово просила і наголошувала, що нам потрібні далекобійні ракети ATACMS, які можуть подвоїти відстань ураження американської зброї, яку має Україна. Наприкінці серпня 2023 року колишній директор ЦРУ Девід Петреус переконував, що умовна червона лінія, яка стосується надання Україні ATACMS, таки зміниться у найближчому майбутньому.

Україна успішно застосувала власну зброю на 700 кілометрів

Володимир Зеленський 31 серпня 2023 року повідомив, що Україна успішно застосувала нашу далекобійну зброю та вразила ціль за 700 кілометрів. Президент не зазначив, куди саме поцілила зброя.

Варто додати, що у ніч проти 30 серпня безпілотники вдарили по аеродромі у Пскові, що орієнтовно за 700 кілометрів від кордону України. Джерела 24 Каналу розповіли, що цей удар по аеропорту в Пскові був спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Офіційно Україна нічого не підтверджувала.