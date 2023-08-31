Відповідна нарада відбулась 31 серпня. Володимир Зеленський розповів, про що на ній мовилось.

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Що відомо про застосування нашої далекобійної зброї

Президент України заявив, що заслухав доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про власне виробництво.

Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!

– заявив Зеленський.

Окрім того, український лідер розповів, що на нараді він також заслухав доповіді:

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії, адже рух уперед не зупиняється;

Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків", які зараз дуже потрібні;

Міністерства внутрішніх справ – про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.

Також президент додав, що заслухав звіти розвідок про військові та політичні кроки ворогів України.

Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах зернового коридору. Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища,

– зауважив Зеленський.

Що розташоване за 700 кілометрів від України