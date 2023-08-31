Відповідна нарада відбулась 31 серпня. Володимир Зеленський розповів, про що на ній мовилось.
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Що відомо про застосування нашої далекобійної зброї
Президент України заявив, що заслухав доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про власне виробництво.
Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!
– заявив Зеленський.
Окрім того, український лідер розповів, що на нараді він також заслухав доповіді:
- Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – про ситуацію на полі бою, оборонні та наступальні дії, адже рух уперед не зупиняється;
- Міноборони – про надходження зброї та боєприпасів. Зокрема, отримання великої партії броньованих "медеваків", які зараз дуже потрібні;
- Міністерства внутрішніх справ – про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, безпекову ситуацію перед стартом нового навчального року.
Також президент додав, що заслухав звіти розвідок про військові та політичні кроки ворогів України.
Мінінфраструктури готує наступні кроки в межах зернового коридору. Кабмін, наш Офіс працюють над підготовкою до зими: енергетична система, Пункти Незламності, бомбосховища,
– зауважив Зеленський.
Що розташоване за 700 кілометрів від України
- Українська розвідка підтвердила, що безпілотники на російському аеродромі у Пскові вночі 30 серпня знищили чотири російські вантажні літаки Іл-76, ще декілька інших – пошкоджені. Головне управління розвідки встановлює про яку кількість пошкоджених мовиться.
- Варто зауважити, що ймовірно саме з допомогою цієї авіації Кремль може транспортувати з Ірану дрони-камікадзе типу "Шахед", якими регулярно атакує українців.
- До речі, вартість одного літака Іл-76 становить орієнтовно 86 мільйонів доларів. У Росії атаку визнали, проте поспішили запевнити, що ураження нібито "часткові". Натомість з'явись супутникові знімки, які дещо проливають світло на наслідки атаки.
- Україна офіційно не підтверджувала цієї атаки на аеродром Пскова, який розташований орієнтовно за 700 кілометрів від кордону України.
- Варто зауважити, що джерела 24 Каналу повідомили, що цей удар по аеропорту в Пскові був спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Вочевидь, ймовірна операція могла бути успішною. Детальніше про те, що відбувалось у країні-агресорці під час найбільшої атаки на Росію з початку війни – читайте за посиланням.