Соответствующее совещание состоялось 31 августа. Владимир Зеленский рассказал, о чем на нем говорилось.
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Что известно о применении нашего дальнобойного оружия
Президент Украины заявил, что заслушал доклад Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины о собственном производстве.
Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах!
– заявил Зеленский.
Кроме того, украинский лидер рассказал, что на совещании он также заслушал доклад:
- Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – о ситуации на поле боя, оборонительных и наступательных действиях, ведь движение вперед не останавливается;
- Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных "медеваков", которые сейчас очень нужны;
- Министерства внутренних дел — о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.
Также президент добавил, что заслушал отчеты разведок о военных и политических шагах врагов Украины.
Мининфраструктура готовит следующие шаги в пределах зернового коридора. Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища,
– заметил Зеленский.
Что расположено в 700 километрах от Украины
- Украинская разведка подтвердила, что беспилотники на российском аэродроме в Пскове ночью 30 августа уничтожили четыре российских грузовых самолета Ил-76, еще несколько других – повреждены. Главное управление разведки устанавливает о каком количестве поврежденных говорится.
- Стоит отметить, что именно с помощью этой авиации Кремль может транспортировать из Ирана дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми регулярно атакует украинцев.
- Кстати, стоимость одного самолета Ил-76 составляет ориентировочно 86 миллионов долларов. В России атаку признали, однако поспешили заверить, что поражение якобы "долевые". Появись спутниковые снимки, которые несколько проливают свет на последствия атаки.
- Украина официально не подтверждала эту атаку на аэродром Пскова, который расположен ориентировочно в 700 километрах от границы Украины.
- Следует заметить, что источники 24 Канала сообщили, что этот удар по аэропорту в Пскове был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Очевидно, что вероятная операция могла быть успешной. Детальнее о том, что происходило в стране-агрессорке во время самой большой атаки на Россию с начала войны – читайте по ссылке.