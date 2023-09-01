Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що окупанти вже періодично відчувають на собі українську далекобійну зброю, пише 24 Канал.

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Окупанти вже відчувають на собі далекобійну зброю України

При цьому він наголосив, що Україна не воює з пересічними громадянами Росії.

Те, що стосується нашої зброї, вона використовується суто по військових об'єктах згідно з всіма нормативно-правовими міжнародними правилами,

– сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна не атакує дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти, там де є цивільні. За його словами, в цьому принципова різниця між Україною і терористичним підходом Росії, яка завдає ударів по цивільних об'єктах.

Секретар РНБО розповів, що перший указ щодо ракетної програми був ще 1 березня 2020 року. Відповідно, як каже Данілов, у січні – лютому 2020 року готувалося відповідне рішення РНБО з цього приводу.

Він зазначив, що розробка далекобійної зброї – це дуже складний процес і складна техніка.

Для того, щоб вона була сучасна і давала відстань у тисячі кілометрів, – це потужна робота великих колективів,

– сказав він.

Данілов зазначив, що на сьогодні можна сказати, що Україна має результат.

Повірте, що найближчим часом у декого буде палати. І палати буде в прямому сенсі цього слова,

– додав секретар РНБО.

Також він повідомив, що виробництво далекобійної зброї триває й дальність у 700 кілометрів – це не крайні її обмеження.

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