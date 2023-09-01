Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что оккупанты уже периодически чувствуют на себе украинское дальнобойное оружие, пишет 24 Канал.

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Оккупанты уже чувствуют на себе дальнобойное оружие Украины

При этом он подчеркнул, что Украина не сражается с рядовыми гражданами России.

Что касается нашего оружия, оно используется сугубо по военным объектам согласно всем нормативно-правовым международным правилам,

– сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что Украина не атакует детские сады, больницы или другие объекты, там, где есть гражданские. По его словам, в этом принципиальная разница между Украиной и террористическим подходом России, которая наносит удары по гражданским объектам.

Секретарь СНБО рассказал, что первый указ по ракетной программе был еще 1 марта 2020 года. Соответственно, как говорит Данилов, в январе – феврале 2020 готовилось соответствующее решение СНБО по этому поводу.

Он отметил, что разработка дальнобойного оружия – это очень сложный процесс и сложная техника.

Для того, чтобы она была современной и давала расстояние в тысячи километров, – это мощная работа больших коллективов,

– сказал он.

Данилов отметил, что на сегодняшний день можно сказать, что Украина имеет результат.

Поверьте, что в ближайшее время у кое-кого будет пылать. И пылать будет в прямом смысле этого слова,

– добавил секретарь СНБО.

Также он сообщил, что производство дальнобойного оружия продолжается и дальность в 700 километров – это не крайние его ограничения.

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