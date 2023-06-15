Російський комплекс "Бал" оснащений дозвуковими крилатими ракетами Х-35У. Що це за ракети та чи здатна ППО України подавити цю загрозу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Х-35У схожа на смертоносну ракету Х-22

Комплекс "Бал" оснащений дозвуковими крилатими ракетами Х-35У і призначений уражати кораблі противника. Росіяни стверджують, що в результаті модернізації, проведеної у 2021 році, начебто вдалося збільшити дальність стрільби Х-35У із 260 до 500 кілометрів.

Дальності Х-35У все ще мало, щоб бити по умовних корабельних цілях України. До контрольованого узбережжя Чорного моря від Брянської області понад 500 кілометрів.

Відтак, перекидання комплексів "Бал" у Брянську область свідчить про плани Росії тероризувати Північ України, зокрема сакральний для Кремля Київ.

Військовий портал Defense Express порівняв ракету Х-35У з протикорабельною ракетою Х-22, якою Росія давно тероризує Україну. Саме цією ракетою росіяни в січні 2023 року стерли з лиця землі будинок у Дніпрі.

Чи можна збити ракету Х-35У

Хоча ракета Х-22 і крилата, однак її точність викликає багато запитань. На жаль, більшість ракет Х-22 силам ППО не вдалося перехопити. Збити цю ракету може ЗРК Patriot, однак не решта зенітних комплексів, що є в Україні.

На жаль, схожа ситуація з ракетою Х-35У. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що зенітним комплексам важко справлятися з ракетами, які летять понад 3,5 тисячі кілометрів на годину.

Водночас перехопити Х-35У здатні комплекси, що можуть ліквідувати балістичну загрозу, тобто Patriot. Цей американський ЗРК вже зарекомендував себе в Україні, адже кілька разів збив "Кинджал", який, за словами пропагандистів, "не має аналогів у світі", а також "Іскандери".

Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися,

– сказав Ігнат.

Найкращим рішенням щодо ліквідації загрози буде знищення комплексів "Бал", які в Росії в дефіциті та в занедбаному стані. Однак, скільки таких ракет має Росія – невідомо.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, військове керівництво України буде вживати заходи для протидії цій загрозі.

Чому Х-35У складно збити

Defense Express зазначає, що збиття ракети Х-35У, окрім швидкості, ускладнює і розмір ракети – 4,4 метра.

Для порівняння – довжина корпусу Х-101 складає 7,45 метра, Х-555 – 6,4 метра, ракета 3М14 "Калібр" – орієнтовно 6,2 метра. Відтак, її площа розсіювання менша.

Також ракету Х-35У складно виявити та збити, оскільки вона летить дуже низько – 10 – 15 метрів над поверхнею землі. Ракета призначена для польоту над водою, а таким чином вона притискається нижче до землі.

Окрім того, ракети Х-35У використовуються із повітряного базування – літаків і гелікоптерів. Водночас, на відміну від балістики, ракета Х-35 використовує плоску траєкторію польоту.

Скільки ракет "Бал" може випустити за один раз

До складу дивізіону комплексу "Бал" входять чотири пускові установки на 8 ракет кожна. Вони можуть дати сумарний залп до 32 ракет.

Для наведення Х-35У з комплексу "Бал" можуть використовуватись або дані з РЛС, або дані з безпілотника.

Водночас експерти Defense Express ставлять під сумнів дальність ракети Х-35У.

Зокрема, навіть російські пропагандисти у 2021 році говорили спочатку про 500 кілометрів, але потім заявляли про дальність "до 300 кілометрів".

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат теж зазначив, що точної інформації про дальність ракети Х-35У – немає.

Точно ми знати не можемо, яка дальність ураження. Ну там 260 кілометрів, мабуть, є. Цього достатньо, щоб досягати певних об'єктів, по яких вони хочуть влучити з Брянської області,

– сказав він.

Ракета Х-35 має вбудовану систему навігації, яка дозволяє їй самостійно коригувати траєкторію польоту. Вона може летіти по прямій траєкторії до місця призначення або виконувати маневри, залежно від тактичної ситуації і програмування.

Що відомо про масу бойової частини Х-35У

У відкритих джерелах є інформація про масу бойової частини Х-35У, яка складає приблизно 145 – 150 кілограмів. Це менше, аніж більшість ракет, якими Росія атакує Україну. Однак це жодним чином не зменшує загрозу від цієї ракети.

Маса бойових частин ракет, якими Росія атакує Україну:

Х-22 – 900/1000 кілограмів,

"Калібр" – приблизно 450 кілограмів,

Х-101 – приблизно 450/500 кілограмів,

"Кинджал" – 500/600 кілограмів,

Іскандер-К – приблизно 480/700,

Іскандер-М – приблизно 480/700 кілограмів,

Х-555 – приблизно 400/450 кілограмів,

"Онікс" – приблизно 450 кілограмів.

Росія вже використовувала ракети Х-35У проти України

Восени та влітку 2022 року росіяни вже застосували проти України ракети Х-35У.

Зокрема, 22 червня 2022 року росіяни провели масований ракетний обстріл інфраструктурних об'єктів у Миколаївській та Одеській областях.

Для проведення ударів окупанти використали одразу 10 крилатих ракет – дві ракети типу Х-35 зі складу берегового протикорабельного комплексу "Бал" та вісім ракет типу П-800 "Онікс" зі складу берегового протикорабельного комплексу "Бастіон".

На початку січня 2023 року Міноборони України звітувало, що на той момент російські окупанти для ударів по Україні застосували зокрема 144 ракети типу П-800 "Онікс" і загалом 638 крилатих ракет тактичного рівня різних типів, зокрема Х-35.