Российский комплекс "Бал" оснащен дозвуковыми крылатыми ракетами Х-35У. Что это за ракеты и способна ли ПВО Украины подавить эту угрозу – читайте в материале 24 Канала.

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Х-35У похожа на смертоносную ракету Х-22

Комплекс "Бал" оснащен дозвуковыми крылатыми ракетами Х-35У и предназначен поражать корабли противника. Россияне утверждают, что в результате модернизации, проведенной в 2021 году, якобы удалось увеличить дальность стрельбы Х-35У с 260 до 500 километров.

Дальности Х-35У все еще мало, чтобы бить по условным корабельным целям Украины. До контролируемого побережья Черного моря от Брянской области более 500 км.

Следовательно, переброска комплексов "Бал" в Брянскую область свидетельствует о планах России терроризировать Север Украины, в частности, сакральный для Кремля Киев.

Военный портал Defense Express сравнил ракету Х-35У с противокорабельной ракетой Х-22, которой Россия давно терроризирует Украину. Именно этой ракетой россияне в январе 2023 года стерли с лица земли дом в Днепре.

Можно ли сбить ракету Х-35У

Хотя ракета Х-22 и крылатая, однако ее точность вызывает много вопросов. К сожалению, большинство ракет Х-22 силам ПВО не удалось перехватить. Сбить эту ракету может ЗРК Patriot, но не остальные зенитные комплексы, которые есть у Украины.

К сожалению, похожая ситуация с ракетой Х-35У. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что зенитным комплексам трудно справляться с ракетами, летящими более 3,5 тысячи километров в час.

В то же время, перехватить Х-35У способны комплексы, которые могут ликвидировать баллистическую угрозу, то есть Patriot. Этот американский ЗРК уже зарекомендовал себя в Украине, ведь несколько раз сбил "Кинжал", которому, по словам пропагандистов, "нет аналогов в мире", а также "Искандеры".

Конечно, эти ракеты летят довольно быстро, и реагировать на них трудно. Можно влиять какими-то другими средствами, но я думаю, что комплексы, способные перехватывать баллистику, могут с ними справляться.

– сказал Игнат.

Лучшим решением по ликвидации угрозы будет уничтожение комплексов "Бал", которые находятся в России в дефиците и в запущенном состоянии. Однако сколько таких ракет имеет Россия – неизвестно.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что военное руководство Украины будет принимать меры по противодействию этой угрозе.

Почему Х-35У сложно сбить

Defense Express отмечает, что сбивание ракеты Х-35У, кроме скорости, усложняет и размер ракеты – 4,4 метра.

Для сравнения – длина корпуса Х-101 составляет 7,45 метра, Х-555 – 6,4 метра, ракета 3М14 "Калибр" – ориентировочно 6,2 метра. Следовательно, ее площадь рассеяния меньше.

Также ракету Х-35У сложно обнаружить и сбить, поскольку она летит очень низко – 10–15 метров над поверхностью земли. Ракета предназначена лететь над водой, а таким образом она прижимается ниже к земле.

Кроме того, ракеты Х-35У используются с воздушного базирования – самолетов и вертолетов. В то же время, в отличие от баллистики, ракета Х-35 использует плоскую траекторию полета.

Сколько ракет "Бал" может выпустить за один раз

В состав дивизиона комплекса "Бал" входят четыре пусковые установки на 8 ракет каждая. Они могут дать суммарный залп до 32 ракет.

Для наведения Х-35У из комплекса "Бал" могут использоваться либо данные с РЛС, либо данные с беспилотника.

В то же время эксперты Defense Express подвергают сомнению дальность ракеты Х-35У.

В частности, даже российские пропагандисты в 2021 году говорили сначала о 500 километрах, но затем заявляли о дальности "до 300 километров".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат тоже отметил, что точной информации о дальности ракеты Х-35У – нет.

Точно мы не можем знать какая дальность поражения. Ну, там 260 километров, пожалуй, есть. Этого достаточно, чтобы достигать определенных объектов, по которым они хотят попасть из Брянской области,

– сказал он.

Ракета Х-35 имеет встроенную систему навигации, позволяющую ей самостоятельно корректировать траекторию полета. Она может лететь по прямой траектории до места назначения или выполнять маневры в зависимости от тактической ситуации и программирования.

Что известно о массе боевой части Х-35У

В открытых источниках есть информация о массе боевой части Х-35У, которая составляет примерно 145–150 килограммов. Это меньше, чем большинство ракет, которыми Россия атакует Украину. Однако это никак не уменьшает угрозу от этой ракеты.

Масса боевых частей ракет, которыми Россия атакует Украину:

Х-22 – 900/1000 килограммов,

"Калибр" – примерно 450 килограммов,

Х-101 – примерно 450/500 килограммов,

"Кинжал" – 500/600 килограммов,

"Искандер-К" – примерно 480/700,

"Искандер-М" – примерно 480/700 килограммов,

Х-555 – примерно 400/450 килограммов,

"Оникс" – примерно 450 килограммов.

Россия уже использовала ракеты Х-35У против Украины

Осенью и летом 2022 года россияне уже применили против Украины ракеты Х-35У.

В частности, 22 июня 2022 года россияне произвели массированный ракетный обстрел инфраструктурных объектов в Николаевской и Одесской областях.

Для проведения ударов оккупанты использовали сразу 10 крылатых ракет – две ракеты типа Х-35 из состава берегового противокорабельного комплекса "Бал" и восемь ракет типа П-800 "Оникс" из состава берегового противокорабельного комплекса "Бастион".

В начале января 2023 года Минобороны Украины отчитывалось, что на тот момент российские оккупанты для ударов по Украине применили, в том числе 144 ракеты типа П-800 "Оникс", и в общей сложности 638 крылатых ракет тактического уровня разных типов, в том числе Х-35.