Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. По его словам, этот комплекс несет крылатую ракету Х-35, поэтому должен быть по зубам украинской системе противовоздушной обороны.

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Ракета представляет непосредственную угрозу для Киева.

Х-35, как и ракета "Нептун", предназначена для поражения кораблей противника и имеет схожие характеристики. Это ориентировочно 300 километров дальности, что представляет угрозу для многих городов Украины, в частности, столицы Киева.

"Эти ракеты похожи на наши "Нептун". Обе ракеты начали разрабатываться на базе предварительных наработок еще в Советском Союзе. Это также свидетельствует, что в России заканчиваются ракеты", – отметил заместитель директора Центра исследований армии.

Самусь добавил, что в России заканчиваются определенные типы ракет, а чтобы как-то компенсировать они используют нетипичные ракеты. К примеру, комплекс "Бал" в Брянской области сможет доставать условно морскими ракетами в столицу Украины – Киев.

Также россияне будут пытаться наносить удары по военным объектам. Эта тактика сродни тому, как они используют зенитные комплексы С-300 для ударов по наземным целям.

Что известно о ракетных комплексах "Бал"