Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, Россия вербует людей и отправляет их вступать в ряды РДК и легиона "Свобода России", чтобы они "сливали" информацию.
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Продвижение вглубь России пока невозможно
Ступак отметил, что российских добровольцев только сотни, а не тысячи. Если бы их было больше, то их продвижение вглубь страны-агрессорки могло бы состояться. Он утверждает, что Россия мешает желающим присоединиться к РДК: обустраивает блокпосты, заградительные отряды.
Почему о продвижении пока не говорится? К примеру, заходит тысяча представителей РДК на территорию России, захватывают первый населенный пункт. Надо же оставить кого-то вместо себя, чтобы двигаться. Условно оставляем 100 человек. Двигаемся дальше. Захватили Шебекино, там также 100 человек оставили,
– объяснил он.
Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что РДК и легиону "Свобода России" не хватает добровольцев. В них также есть погибшие и раненые, количество бойцов уменьшается.
Ступак о рейдах РДК и легиона "Свобода России": смотрите видео
Россия вербует людей и отправляет в РДК
Как рассказал Иван Ступак, среди добровольцев работает российская агентура. Именно поэтому Украине следует быть очень осторожной и внимательной.
Россияне вербуют людей и отправляют их таким образом на территорию Украины, чтобы они вступили в эти батальоны и "сливали" информацию о планах и текущей ситуации,
– добавил экс-сотрудник СБУ.
Ситуация на Белгородщине: последние новости
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- Украинская разведка перехватила телефонный разговор россиян. Страна-агрессорка стремится уничтожить артиллерией город Шебекино в Белгородской области и сделать таким образом ловушку для РДК и легиона "Свобода России".
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что местные власти потеряли контроль над поселком Новая Таволжанка Шебекинского района.