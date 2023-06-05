Захватчики продолжают терять контроль над ситуацией в самой России. Поэтому они могут прибегнуть к очередной провокации, отмечают в украинской разведке.

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Местные говорят об ударах артой

Среди местных жителей активно распространяется информация. Мол, российские военные планируют сдать Шебекино. Причем сделать из него ловушку для добровольцев из РДК и легиона "Свобода России", накрыв город артиллерией.

Да, такая информация... Ну 50 на 50. Как сказали, наши п***расы собираются сдать Шебекино... значит, их (добровольцев – 24 Канал) хотят запустить в город, а потом артиллерией раз***дячить весь город,

– заметил один человек.

Он добавил, что следует забрать все ценное из зданий. И подчеркнул, что предупредил, что такого рода информация есть.

Обратим внимание, что перехват украинской разведкой разговора может повлиять на планы врага. По всей вероятности, россияне не будут делать эту провокацию. Если же нет, то это будет демонстрация того, что оккупанты готовы для достижения собственных целей рисковать жизнями своих же граждан.

Добровольцы "освободили" почти 10 квадратных километров

По имеющимся данным, Русскому добровольческому корпусу и легиону "Свобода России" удалось уже "освободить" около 10 квадратных километров территории Белгородской области. Малыми, но уверенными шагами освобождают земли от путинского режима.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что в Белгородской области ведутся активные боевые действия. Также там фиксируются внутренние беспорядки.

Следует понимать, что путинские бойцы бьют из артиллерии и РСЗО по собственным объектам гражданской инфраструктуры и местным жителям. Они открывают огонь наугад, воюя против РДК и легиона "Свобода России".

Юсов также отметил, что против добровольцев сражаются ФСБ, Росгвардия, вся структура МВД, а также регулярные войска. Если говорить о последних, то привлечены армейская авиация и артиллерия.