Эту ситуацию в эфире телемарафона прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. Он отметил, что в Белгородской области продолжаются активные боевые действия и внутренние массовые беспорядки.

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Какие силы воюют против повстанцев

Юсов отметил, что в регионе продолжаются интенсивные бои. Пока конкретно комментировать ситуацию трудно, но несколько населенных пунктов оккупационные власти оставили без контроля, пытаясь удержать их только огнем.

Представитель разведки пояснил, что путинские приспешники, воюя против РДК и легиона "Свобода России", наносят удары с артиллерии и РСЗО по объектам собственной гражданской инфраструктуры и местным жителям.

Кроме того Юсов назвал силы, которые Россия бросила в бой против повстанцев. По его словам, это ФСБ, Росгвардия, вся структура МВД и также регулярные войска. Что касается последних, то речь идет об армейской авиации и артиллерии.

Вместе с тем в населенных пунктах Белгородщины есть терроборона.

Тероборона есть, там есть организованные группы населения, но скорее РДК и легион "Свобода России" – это та самая местная самооборона, которая защищает собственную территорию и соотечественников от внутренней оккупации режима Путина,

– подчеркнул Юсов.

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