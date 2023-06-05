Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, хотя РДК и "Легион Свобода России" малочисленны, они могут удержать определенные территории в России.

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Россияне будут вынуждены забрать часть войск с оккупированных территорий

Ситуация в Белгородской области каждый день становится все более напряженной. Недавно главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил местным уезжать, ведь боевые действия могут затянуться на годы.

Гетман считает, что события на Белгородщине со временем могут распространиться на Курскую, Ростовскую область. Даже российские военкоры уже называют Белгород отдельным направлением боевых действий.

"Эти события точно идут на пользу Вооруженным Силам Украины и существенно вредят России. Она не имеет резерва, который мог бы привлечь, чтобы остановить продвижение РДК и ЛСР. Вероятно, россияне снимут часть войск с оккупированных территорий, чтобы защитить этот участок границы", – считает украинский ветеран.

Алексей Гетьман о рейде РДК и ЛСР на Белгородщине: смотреть видео

Немногочисленны, но освободить часть России могут

Гетман считает, что российские добровольцы могут закрепиться на определенной территории, хотя ее площадь не будет существенной. По разным оценкам участие в рейде принимает до 1000 бойцов. У них есть возможность увеличить свою численность, рекрутируя россиян, которые также хотят свергнуть путинский режим.

В то же время их малая численность сейчас дает им ряд преимуществ: мобильность и маневренность, чтобы вводить в заблуждение россиян и наносить удары в неожиданных местах,

– добавил майор запаса ВСУ.

Что известно о событиях в Белгородской области