"Повар Путина" может преследовать сразу несколько целей. Среди них – стремление снова пиарить свою персону. А еще он может желать перебросить свое войско туда, где более скромные масштабы боевых действий.

Читайте также Казнить нельзя помиловать: почему Путин не накормит Пригожина "новичком"

Раскритиковал минобороны России

Эти угрозы могли бы не звучать. Но россияне жалуются на вопросы безопасности как Белгородской области, так и всех приграничных районов страны. Так что, убедил Пригожин, вагнеровцы не ожидают, что их пригласит или даст на это разрешение минобороны. Мол, если ведомство не устранит угрозу, придется это сделать наемникам, передает Институт по изучению войны.

Он сыграл на опережение и попытался оправдать очередную попытку неповиновения. "Повар Путина" заявил, что его наемники якобы желают "защитить русский народ". Мол, ЧВК будет защищать границу страны, что не делает минобороны.

"Угрозы Пригожина основаны на жалобах других известных деятелей информационного пространства на то, что российские власти недостаточно сделали для защиты приграничных территорий от последствий войны, и отражают нынешнюю потерю Пригожиным информационной инициативы", – отмечают в отчете.

Воевать под Белгородом будет легче

Как мы уже отметили, в Институте предполагают, что Пригожин не просто так рвется в Белгородскую область. Там ему будет гораздо легче продолжать участие в так называемой "спецоперации".

Пригожин может рассматривать белгородско-украинскую границу как линию фронта, которую достаточно легко защищать, поскольку рейды в Россию до сих пор происходили в крайне ограниченных масштабах,

– говорят аналитики.

Если бы Пригожину удалось достичь своего, то он мог бы сохранить свою позицию. Он продолжил бы считаться командующим передовыми силами, но с одним "но". В этом случае не нужно было бы вести лобовые атаки, бросая своих наемников на верную смерть.

Напоследок заметим, что в своем обращении к минобороны Пригожин не слишком подбирал слова. Он отмечал, что "спрашивать разрешение" не собирается. В то же время сетовал на дефицит боеприпасов. Как говорит глава наемников, "без них бесполезно выходить, как говорится, с голой ж**пой на мороз".