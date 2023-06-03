Вагнеровцы понесли колоссальные потери под Бахмутом. Там пакетизировалось не менее 20 тысяч наемников Пригожина. Не сумев достичь никаких результатов там, Пригожин принялся хвастаться, что пойдет "защищать" Белгородщину, где сегодня – жарко. Детали маразматического заявления экс-повара Путина распространили росСМИ, информирует 24 Канал.

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Если Кадыров и его приспешники уже давно известны, как "тиктокеры", похоже, Пригожин решил раскрутить себе телеграмм-канал и в очередной раз забросил туда "эпическое обращение" к минобороны России. В нем глава вагнеровцев заявил, что собирается идти "защищать" Белгородщину и ее жителей.

Вагнеровцы, точнее то, что от них осталось, вроде бы уже готовы зайти в Белгородскую область и не собираются "спрашивать разрешения минобороны". Единственное, что вроде бы беспокоит Пригожина – дефицит боеприпасов. По словам террориста, "без них бесполезно выходить, как говорится, с голой ж**ой на мороз".

Что происходит на Белгородщине

Российские военные продолжают обстреливать Белгородщину, пытаясь остановить Российский добровольческий корпус. Что будет с местным населением, Кремль, конечно, не волнует. Жители Белгородской области охотно поддерживали геноцид украинцев, но когда война пришла к ним, вдруг заволновались.

По состоянию на 3 июня, российские добровольцы заявили, что согласовали с Украиной открытие гуманитарных границ для жителей Белгородщины. Чтобы спастись от российских военных, россиянам предлагают уехать в Украину.