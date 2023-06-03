Вагнерівці зазнали колосальних втрат під Бахмутом. Там пакетизувалося щонайменше 20 тисяч найманців Пригожина. Не зумівши досягнути жодних результатів там, Пригожин взявся вихвалятися, що піде "захищати" Бєлгородщину, де сьогодні – спекотно. Деталі маразматичної заяви екскухаря Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Якщо Кадиров та його посіпаки вже давно відомі, як "тіктокери", схоже, Пригожин вирішив розкрутити собі телеграм-канал й вкотре закинув туди "епічне звернення" до міноборони Росії. У ньому ватажок вагнерівців заявив, що збирається йти "захищати" Бєлгородщину та її жителів.

Вагнерівці, точніше те, що від них залишилося, начебто вже готові зайти у Бєлгородську область та не збираються "питати дозволу міноборони". Єдине, що начебто турбує Пригожина – дефіцит боєприпасів. За словами терориста, "без них марно виходити, як то кажуть, з голою д**ою на мороз".

Що відбувається на Бєлгородщині

Російські військові продовжують обстрілювати Бєлгородщину, намагаючись зупинити Російський добровольчий корпус. Що буде з місцевим населенням, Кремль, звичайно, не хвилює. Жителі Бєлгородської області охоче підтримували геноцид українців, але коли війна прийшла до них раптом захвилювалися.

Станом на 3 червня російські добровольці заявили, що погодили з Україною відкриття гуманітарних кордонів для жителів Бєлгородщини. Щоб врятуватися від російських військових, росіянам пропонують виїхати в Україну.