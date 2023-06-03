У суботу 3 червня російські війська били з артилерії по населених пунктах Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та інших. Вони б'ють по своїх містах, просто щоб вигнати звідти російських добровольців, які хочуть навести лад в країні.

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До району бойових дій привели кадировські війська

Для проведення інформаційних операцій до району бойових дій перекинули спеціальний тік-ток підрозділ "Ахмат".

Це спеціальні сили, які використовують путінські генерали виключно для створення постановочних відео. Маскуючись під воїнів Ічкерії, ці актори майстерно вміють імітувати ведення бойових дій і захоплення населених пунктів, залишаючись при цьому глибоко в тилу. Тому ми очікуємо вже найближчим часом на постановочні відео в цьому стилі від військ режиму,

– розповіли у легіоні "Свобода Росії".

Росіянам запропонували гуманітарний коридор в Україну

Російські добровольці заявили, що після погодження з Україною відкрили для білгородців гуманітарні коридори. Людям, які страждають від армії режиму, пропонують виїхати на території України.

З огляду на загрозу для цивільного населення ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для білгородців, які страждають від обстрілів армії режиму. Тому всіх кому потрібна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб,

– мовиться в повідомленні.

Вони пояснили, що для цього треба підійти до представників Легіону "Свобода Росії" або Російського Добровольчого Корпусу та попросити про притулок.

Можливо, через це у Шебекінському окрузі Бєлгородської області ввели заборону на пересування транспорту.

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У Шебекіно заборонили рух транспорту

Так, уряд регіону й губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомили, що до 30 червня в прикордонних районах Бєлгородської області вводиться заборона на пересування деякими автомобільними дорогами.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху в прикордонних районах Бєлгородської області вводиться тимчасове припинення руху транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг: Бєлгород – Шебекіно – Волоконівка (від Розумного до Вознесенівки), Шебекіно – Короча (від Вознесенівки до Дмитрівки), Шебекіно – Неклюдове – Олексіївка (від Шебекіно до Чураєва), Маслова Пристань – Батрацька Дача (від Маслової Пристані до Поляни),

– мовиться в повідомленні.

Також на цих ділянках заборонена стоянка автотранспорту. Натомість автобусні маршрути, які раніше проходили через Шебекіно, прямуватимуть в об'їзд через Новий Оскол і Волоконівку.