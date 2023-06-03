В субботу, 3 июня, российские войска били из артиллерии по населенным пунктам Щебекино, Новая Таволжанка, Муром и другим. Они бьют по своим городам, просто чтобы выгнать оттуда российских добровольцев, желающих навести порядок в стране.

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В район боевых действий привели кадыровские войска

Для проведения информационных операций в район боевых действий перебросили специальное тик-ток подразделение "Ахмат".

Это специальные силы, которые используют путинские генералы исключительно для создания постановочных видео. Маскируясь под воинов Ичкерии, эти актеры искусно умеют имитировать ведение боевых действий и захваты населенных пунктов, оставаясь при этом глубоко в тылу. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от войск режима,

– рассказали в легионе "Свобода России".

Россиянам предложили гуманитарный коридор в Украину

Российские добровольцы заявили, что после согласования с Украиной открыли для белгородцев гуманитарные коридоры. Людям, страдающим от армии режима, предлагают уехать на территории Украины.

Учитывая угрозу для гражданского населения, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, страдающих от обстрелов армии режима. Поэтому все кому нужна помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и необходимых базовых нужд,

– говорится в сообщении.

Они объяснили, что для этого нужно подойти к представителям Легиона "Свобода России" или Русского добровольческого корпуса и попросить убежища.

Возможно, поэтому в Шебекинском округе Белгородской области ввели запрет на передвижение транспорта.

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В Шебекино запретили движение транспорта

Так, правительство региона и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили, что до 30 июня в приграничных районах Белгородской области вводится запрет на передвижение по некоторым автомобильным дорогам.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог: Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки), Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитровки), Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураева), Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны),

– говорится в сообщении.