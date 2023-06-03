В сети уже обнародовали видео "хлопков" в Белгородской области. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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"Хлопковая" ночь на Белгородщине

О взрывах в Белгородской области российские телеграм-каналы начали писать около половины первого ночи. Также обнародовали видео, как что-то летит, бахает, дальше срабатывает сигнализация машин.

В Белгородской области снова громко: смотрите видео

Момент "хлопка": смотрите видео

Позже пожаловались, что после хлопка в небе появились какие-то неизвестные искры. Уже вскоре завопили о якобы работе ПВО.

"Искры" над Белгородщиной: смотрите видео

Около трех часов обнародовали новое видео из района поселка Разумное. Где шокированный от взрывов россиянин не сдерживает эмоций. Он рассказывает о якобы падении осколков. На фоне слышно бахкание.

Бахи продолжаются: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Позже, уже после 4 часов утра во вражеских телеграм-каналах отметили, что снова было громко.

Власти заявили о жертвах и пострадавших

Лишь около 9 часов утра губернатор Бедгородщины Гладков решил прокомментировать шумную ночь. Признал, что она действительно прошла неспокойно. Снова говорил о работе ПВО над Белгородом.

В Разумном пострадали автомобили. Однако самые "тяжелые последствия" в Соболевке Валуйского округа. Также заявил, что якобы "в результате обстрела" есть раненые и погибшие.

"Хотя количество обстрелов Шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", – добавил Гладков.

Обратите внимание! Что именно произошло этой ночью на Белгородщине, неизвестно. Однако Украина не атакует и не обстреливает территории России. В частности, это уже неоднократно подчеркивал Владимир Зеленский. Президент отмечал: "Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом (атаках на территории России – 24 Канал) не заинтересованы. У нас нет на это времени, сил и лишнего оружия".

Кремлевский генерал призвал бомбить Шебекино

Накануне депутат российской госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил бомбить город Шебекино Белгородской области. Также он признал, что захватчики еще в состоянии дать "мощный отпор". В то же время оккупанты не могут пойти в масштабное наступление или проводить "оперативно-стратегические удары по рассечению и охвату целых областей".

Поэтому генерал нашел удивительное решение проблем, – бить по Шебекино. "Там авиация разберется, в частности, планировочными бомбами. Так больше нельзя. Мы видим ситуацию, которая есть", – завопил Гурулев.